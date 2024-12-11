РФ ймовірно спробує налагодити співпрацю з новою владою Сирії, щоб залишити у країні свої війська – ISW

Російські кораблі все ще не повернулися до сирійського порту Тартус

Російська середземноморська флотилія все ще стоїть на відстані приблизно 8-15 км від Тартуса

Кремль обережно реагує на падіння режиму Башара Асада в Сирії і ймовірно спробує налагодити співпрацю з сирійською опозицією, щоб спробувати залишити у країні свій військовий контингент. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, зазначається, що супутникові знімки Sentinel-2 від 10 грудня показують, що російські кораблі все ще не повернулися до сирійського порту Тартус і що російська середземноморська флотилія все ще стоїть на відстані приблизно 8-15 км від Тартуса.

Російські судна біля порту Тартус, 10 грудня 2024 року супутникові знімки

За даними аналітика Андерсона там можуть бути фрегат типу «Адмірал Головко Горшков», фрегат типу «Адмірал Григорович Григорович», підводний човен «Новоросійськ», вдосконалений підводний човен «Кіло» та «Вязьма» типу «Калінінграднефть».

Російський мілблогер заявив, що станом на кінець дня 9 грудня «статус Хмейміма (авіабази) і Тартуса висить у повітрі», а прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підкреслив, що «важко передбачити», що буде в Сирії, але Росія продовжуватиме діалог з усіма країнами, які поділяють з Росією інтереси.

ГУР 10 грудня повідомило, що російські війська продовжують розбирати техніку та озброєння та виводити війська з Хмейміма на літаках Ан-124 та Іл-76, а також «демонтують» техніку в Тартусі під наглядом нещодавно -розгорнутий російський спецназ.

«Постійна відсутність узгодженої відповіді Росії, як з точки зору військової позиції, так і риторичних заяв, свідчить про те, що Кремль все ще чекає, щоб сформулювати шлях уперед у Сирії, спостерігаючи за ситуацією на місці. Кремль, швидше за все, вагається щодо повної евакуації всіх військових активів із Сирії, якщо він зможе налагодити відносини з силами сирійської опозиції та перехідним урядом і продовжувати забезпечувати безпеку своїх баз і персоналу в Сирії», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що потенційна втрата російських баз у Сирії матиме серйозні наслідки для здатності Росії спрямувати свою владу в Середземне море, діяти в Африці й загрожувати південному флангу НАТО.

Аналітики ISW також заявляли, що швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Літак президента Сирії Башара Асада після цього покинув Дамаск.

Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом.

На державному телебаченні оголосили про падіння режиму Асада.