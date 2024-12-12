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Втрати ворога станом на 12 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 12 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 19644 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1390 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 12 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 12 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 12 грудня втратила

  • особового складу – близько 758730 (+1390) осіб,
  • танків – 9532 (+6) од
  • бойових броньованих машин – 19644 (+28) од.,
  • артилерійських систем – 21072 (+5)од.,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од.,
  • засоби ППО – 1023 (+0) од.,
  • літаків – 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20111 (+0),
  • крилаті ракети – 2861 (+2) од.,
  • кораблі /катери – 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31127 (+54) од.,
  • спеціальна техніка – 3642 (+1).
Втрати ворога станом на ранок 12 грудня
Втрати ворога станом на ранок 12 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 12 грудня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з них чотири є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 41 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 0 суден;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них три рухались із протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 12 грудня
Активність флоту окупантів станом на 12 грудня
ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нині триває 1023-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти втрати Генштаб війна фронт море Чорне море

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