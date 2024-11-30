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Росіяни застрягли на лайнері посеред льодів Антарктиди: подробиці від Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Росіяни застрягли на лайнері посеред льодів Антарктиди: подробиці від Times
Пасажири кажуть, що заплатили великі гроші, щоб відправитися в подорож
фото: The Times

Ціна за подорож варіюється від $9 тис. до $13 тис, проте організатори готові повернути росіянам лише 30% за мандрівку, яка не відбулась 

Понад 170 пасажирів, серед яких є російські туристи, застрягли в Антарктиці на розкішному круїзному лайнері Sh Diana після поломки одного з двигунів.

Як пише британська газета The Times, туристи повинні були прибути в Антарктиду, проте круїзній компанії Swan hellenic довелося скасувати поїздку після того, як у судна виникли неполадки з двигуном.

Зараз корабель зі швидкістю 6 вузлів (11 км/год) повільно рухається до міста Ушуайя на півдні Аргентини. Потім на борт має піднятися група інженерів, щоб усунути неполадку перед наступним рейсом 3 грудня.

Повідомляється, що ціна за подорож варіюється від $9 тис. до $13 тис. Проте компанія Swan hellenic відмовляється відшкодовувати повну вартість путівки.

До слова, пасажири з Росії та Китаю влаштували голодування та вимагають повної компенсації.

Керівництво компанії Sh Diana заявило про готовність відшкодувати лише 30% від необхідної суми. Туристів такий розклад не влаштовує і вони планують подавати до суду для повного відшкодування.

До цього майже 600 російських громадян застрягли на круїзному лайнері Spectrum of The Seas, що зламався, біля берегів Японії. При цьому зійти на берез громадянам країни-агресорки японці не дозволили



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Теги: туризм корабель Антарктида голодування страйк росіяни подорож

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