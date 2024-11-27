Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Китай вивів у море невідомий корабель з цивільним маркуванням

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Китай вивів у море невідомий корабель з цивільним маркуванням
фото: The War Zone

Китайський корабель має різні цивільні, а не військові маркування

Китай вивів у море новий авіаносний корабель невідомого типу. Про це пише The War Zone.

Зазначається, що китайський корабель має різні цивільні, а не військові маркування. При цьому він не схожий на жоден інший встановлений клас кораблів ВМС Китаю.

Ймовірно, це може бути перший у своєму роді нібито цивільний дослідницький корабель.

Журналісти зауважили цікаву деталь в конструкції корабля – три надбудови, які є характерними для авіаносців. Зазвичай на таких кораблях стоять один чи два таких «острови» , а на новому судні їх три. При цьому на третю конструкцію виведено димові труби, що також є нетипово. На судні видно і розподіл на польотну та ангарну палуби, що також є ознакою авіаносного корабля.

Назва та характеристики нового китайського корабля наразі все ще не відомі, як і немає даних і щодо фактичного функціоналу та призначення.

ЗМІ зазначає, судно спустили на воду приблизно у вересні-жовтні цього року. На знімках помітно емблему, яка вказує на його приналежність до CSSC (Китайської державної кораблебудівної корпорації - ред.). Цей корабель може бути навчальною, тестовою або демонстраційною платформою.

Нагадаємо, вперше в своїй історії китайські війська вивели із портів базування у відкрите море всі свої авіаносці. Як зазначають аналітики, це може бути репетицією до ймовірної війни із Тайванем. 

До слова, Китай намагався приховати затоплення новітнього підводного атомного човна. Це стало серйозною невдачею для однієї з пріоритетних програм озброєнь країни. 

Читайте також:

Теги: Китай військові корабель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після завершення служби військовослужбовці мають повернути лише бронежилет і каску
Міноборони спростило повернення майна військовослужбовцями
30 жовтня, 11:57
У Пекіні запевняють, що виступають за деескалацію і продовжують називати російську війну проти України «кризою»
«Загроза відсутня». Китай відреагував на співпрацю Росії та КНДР
1 листопада, 13:25
Білий дім застеріг Іран від удару по Ізраїлю
США підтримуватимуть Ізраїль та застерегли Іран від нових атак – Білий дім
1 листопада, 23:58
Очільника Bank of China стратять лише в тому разі, якщо він протягом двох років скоїть злочин
Ексглаву китайського банку засуджено до смертної кари за хабарі
Вчора, 19:14
Міністр зізнався, що бачить сина не часто
Міністр Клименко розповів, як воює його син
9 листопада, 17:19
Юрій Жуковець розповів про операцію ЗСУ на Курщині
Герой України пояснив, яку користь Україні принесла Курська операція
12 листопада, 18:47
Російські інструктори в Екваторіальній Гвінеї займатимуться охороною президента
Навіщо РФ відправила до Екваторіальної Гвінеї військових інструкторів: названо мету
12 листопада, 21:16
Ситуація на фронтах станом на 16 листопада
ЗСУ мали певний успіх на Курщині та біля Курахового – карти ISW
16 листопада, 05:41
Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування ракетного озброєння
У Києві та низці областей через ракетну небезпеку годину тривала повітряна тривога
16 листопада, 18:04

Соціум

Китай вивів у море невідомий корабель з цивільним маркуванням
Китай вивів у море невідомий корабель з цивільним маркуванням
TikTok заблокує підліткам фільтри краси через занепокоєння їхнім психічним здоров'ям
TikTok заблокує підліткам фільтри краси через занепокоєння їхнім психічним здоров'ям
Розвідка повідомила, скільки ракет Х-101 та «Іскандер» накопичила Росія
Розвідка повідомила, скільки ракет Х-101 та «Іскандер» накопичила Росія
Справа «Північного потоку-2». Суд ЄС поставив крапку над «і»
Справа «Північного потоку-2». Суд ЄС поставив крапку над «і»
Польща готова у найближчу добу розпочати ексгумацію жертв Волинської трагедії
Польща готова у найближчу добу розпочати ексгумацію жертв Волинської трагедії
Пропагандисти «Першого каналу» РФ поскаржилися, що у Німеччині їм показали на двері
Пропагандисти «Першого каналу» РФ поскаржилися, що у Німеччині їм показали на двері

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 листопада 2024
20K
Росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW
17K
Надія Савченко вийшла на публіку і перелічила «найвідоміших ухилянтів»
13K
Чи підтримують жителі Південної Кореї надання зброї Україні: результати опитування
11K
Єрмак назвав умови для переговорів з Росією

Новини

МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Сьогодні, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Вчора, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Вчора, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua