Китай вивів у море невідомий корабель з цивільним маркуванням

Китайський корабель має різні цивільні, а не військові маркування

Китай вивів у море новий авіаносний корабель невідомого типу. Про це пише The War Zone.

Зазначається, що китайський корабель має різні цивільні, а не військові маркування. При цьому він не схожий на жоден інший встановлений клас кораблів ВМС Китаю.

Ймовірно, це може бути перший у своєму роді нібито цивільний дослідницький корабель.

Журналісти зауважили цікаву деталь в конструкції корабля – три надбудови, які є характерними для авіаносців. Зазвичай на таких кораблях стоять один чи два таких «острови» , а на новому судні їх три. При цьому на третю конструкцію виведено димові труби, що також є нетипово. На судні видно і розподіл на польотну та ангарну палуби, що також є ознакою авіаносного корабля.

Назва та характеристики нового китайського корабля наразі все ще не відомі, як і немає даних і щодо фактичного функціоналу та призначення.

ЗМІ зазначає, судно спустили на воду приблизно у вересні-жовтні цього року. На знімках помітно емблему, яка вказує на його приналежність до CSSC (Китайської державної кораблебудівної корпорації - ред.). Цей корабель може бути навчальною, тестовою або демонстраційною платформою.

Нагадаємо, вперше в своїй історії китайські війська вивели із портів базування у відкрите море всі свої авіаносці. Як зазначають аналітики, це може бути репетицією до ймовірної війни із Тайванем.

До слова, Китай намагався приховати затоплення новітнього підводного атомного човна. Це стало серйозною невдачею для однієї з пріоритетних програм озброєнь країни.