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У Єгипті затонуло туристичне судно: понад 30 людей зникли безвісти

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Єгипті затонуло туристичне судно: понад 30 людей зникли безвісти
Генерал-майор Амр Ханафі сказав, що деякі з тих, хто вижив були доставлені літаком для надання медичної допомоги, а інші чекають, поки їх забере єгипетський військовий корабель
фото з відкритих джерел

Служби вже врятували 16 людей

У Червоному морі, де кишать акули, затонуло судно Sea Story. На яхті перебувало 45 людей, з них щонайменше 31 особа – туристи, решта 14 – члени екіпажу. Про це повідомляють Reuters та Daily Express.

Так, сигнал лиха був отриманий о 05:30 за місцевим часом (03:30 за Гринвічем) від судна Sea Story довжиною 44 м (144 фути), яке вийшло з порту біля Марса-Аламу в суботу для дайвінг-туру з 31 туристом і 14 членами екіпажу.

Спершу повідомлялося, що зникли безвісти усі, хто перебував на борту. Однак, станом на 13:20 відомо, що рятувальники знайшли живими 16 людей.

Генерал-майор Амр Ханафі сказав, що деякі з тих, хто вижив були доставлені літаком для надання медичної допомоги, а інші чекають, поки їх забере єгипетський військовий корабель. Він додав, що авіація і військово-морські підрозділи продовжують пошуки зниклих безвісти.

Нагадаємо, судно Bayesian затонуло 19 серпня в результаті шторму, на борту перебували 22 особи. Глава цивільної оборони Сицилії Сальво Кочина повідомив, що тіла британського мультимільйонера Майкла Лінча та його дочки були виявлені рятувальниками під час пошукової операції після аварії яхти Bayesian.

Капітан супер'яхти, яка затонула під час шторму біля берегів Сицилії минулого тижня, в результаті чого загинуло семеро людей, вирішив не відповідати на запитання прокурорів.

До слова, у США розпочалася публічна частина розслідування трагедії батискафу «Титан», який затонув у червні минулого року під час занурення до місця аварії «Титаніка». Про це повідомляє газета Daily Mail. Стало відомо, що за лічені хвилини до трагедії екіпаж батискафу передавав повідомлення «все гаразд».

Також цього року у Китаї затонув новий атомний ударний підводний човен ВМС. Інцидент вказує на наявність корупції в оборонному секторі країни. Про це повідомив Reuters високопоставлений представник Пентагону, який побажав залишитися анонімним. За його словами, про випадок стало відомо «у період між травнем та червнем».

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Теги: авіація прокурор корабель рятувальники розслідування Порту

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