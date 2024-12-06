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Сирський привітав військових із Днем Збройних сил України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сирський привітав військових із Днем Збройних сил України
Сирський подякував усім мужнім воїнам, які б'ються і захищають Україну
фото: Головнокомандувач ЗС України, Facebook

Сирський нагадав, що перемагає лише той, хто бореться і не складає зброї

У п’ятницю, 6 грудня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців з Днем Збройних сил України.

«Сучасні Збройні Сили України успадкували хоробрість і волелюбність у попередніх українських військових формувань новітнього часу: Українських січових стрільців, Армії УНР та Української Галицької Армії, героїв Холодного Яру, Української Повстанської Армії. Сьогодні ми знову боремося за Незалежність. Ворог той самий, що й сто років тому. Українці знову покликані боротися і ми повинні перемогти!», – написав він у Telegram.

За словами Головкома, нині Збройні Сили України загартовані у десятилітній війні з російськими окупантами. Це сучасна українська армія, яка має досвід повномасштабних бойових дій нового зразка з переважаючим противником, воїни якої уславили себе успішними та героїчними військовими операціями.

Сирський подякував усім мужнім воїнам, які б'ються на Донеччині та Луганщині, захищають Запоріжжя, прикордоння на Чернігівщині і Сумщині, б'ються за Чорне море, обороняли Київ... А також тим, які брали участь у Харківській наступальній операції, операції зі звільнення правобережної Херсонщини, Курській наступальній операції – під час реалізації яких російські окупанти зазнавали в обороні вдвічі більших втрат, ніж Сили оборони України в наступі.

«Подвиг і жертва героїв, принесена нашими побратимами й посестрами заради нашої Перемоги, назавжди у наших серцях! Вічна їм слава і пам’ять! Пишаюсь Збройними Силами України! Щиро дякую всім за боротьбу і служіння українському народові!», – написав він. 

Сирський нагадав, що перемагає лише той, хто бореться і не складає зброї.

«Ми вистояли, ми тримаємось, ми здолаємо ворога», – запевнив головнокомандувач ЗСУ/

Учора, 5 грудня, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вручив державні нагороди та відомчі відзнаки військовослужбовцям артилерійських підрозділів, які ведуть бойові дії на території Курської області РФ. Вручення нагород відбулося з нагоди Дня ракетних військ і артилерії. Головнокомандувач привітав воїнів-артилеристів із професійним святом, подякував «за відвагу, стійкість та героїзм, які вони щоденно проявляють, захищаючи державу, знищуючи бронетехніку та особовий склад ворога на його землі».

Нагадаємо, триває 1017-й день війни з російськими окупантами. Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 6 грудня 2024 року. Протягом минулої доби українські захисники знищили 1660 окупантів. 

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Теги: Запоріжжя окупанти Чорне море армія незалежність українці Facebook Telegram звільнення ворог Олександр Сирський

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