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    У світі

    Тайфун у Японії: близько 20 постраждалих, один загиблий

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    Формування тайфуну &laquo;Тапа&raquo; почалося в Тихому океані. На даний момент швидкість вітру становить 72 км /год з поривами до 108 км/ч - Тайфун у Японії: близько 20 постраждалих, один загиблий
    Формування тайфуну «Тапа» почалося в Тихому океані. На даний момент швидкість вітру становить 72 км /год з поривами до 108 км/ч

    Двоє людей були зметені під час серфінгу в префектурі Міядзакі, 60-річний чоловік убитий, а ще один пропав безвісти

    У Японії в префектурі Окінава  результуаті тайфуну «Тапа» постраждали 19 осіб.

    Про це повідомляє Kyodo News.

    Зазначається, що двоє людей були зметені під час серфінгу в префектурі Міядзакі, 60-річний чоловік убитий, а ще один пропав безвісти.

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    Формування тайфуну «Тапа» почалося в Тихому океані. На даний момент швидкість вітру становить 72 км /год з поривами до 108 км/ч.

    Через стихію в аеропортах скасовані понад 300 рейсів. Без електрики залишилися 40 тисяч будинків.

    Синоптики прогнозують, що до вечора 22 вересня шторм досягне острова Кюсю.

    Як повідомлялося, в Японії через тайфун скасували 300 внутрішніх авіарейсів.

    Нагадаємо, через тайфун «Факсай» в Японії тимчасово призупинили роботу своїх заводів компанії Nissan і Sony. Зокрема, з-за наслідків стихійного лиха заводи Nissan в Оппаме і Йокогамі були затоплені і знеструмлені.

    Також на початку вересня в Японії у зв'язку з наближенням тайфуну «Факсай» також скасували сотні авіарейсів. Також повідомлялося, що тайфун, підійде дуже близько до регіону Канто, включаючи Токіо, в префектурі Сідзуока.

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