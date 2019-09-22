Тайфун у Японії: близько 20 постраждалих, один загиблий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Формування тайфуну «Тапа» почалося в Тихому океані. На даний момент швидкість вітру становить 72 км /год з поривами до 108 км/ч

Двоє людей були зметені під час серфінгу в префектурі Міядзакі, 60-річний чоловік убитий, а ще один пропав безвісти

У Японії в префектурі Окінава результуаті тайфуну «Тапа» постраждали 19 осіб.

Про це повідомляє Kyodo News.

Зазначається, що двоє людей були зметені під час серфінгу в префектурі Міядзакі, 60-річний чоловік убитий, а ще один пропав безвісти.

Формування тайфуну «Тапа» почалося в Тихому океані. На даний момент швидкість вітру становить 72 км /год з поривами до 108 км/ч.

Через стихію в аеропортах скасовані понад 300 рейсів. Без електрики залишилися 40 тисяч будинків.

Синоптики прогнозують, що до вечора 22 вересня шторм досягне острова Кюсю.

Як повідомлялося, в Японії через тайфун скасували 300 внутрішніх авіарейсів.

Нагадаємо, через тайфун «Факсай» в Японії тимчасово призупинили роботу своїх заводів компанії Nissan і Sony. Зокрема, з-за наслідків стихійного лиха заводи Nissan в Оппаме і Йокогамі були затоплені і знеструмлені.

Також на початку вересня в Японії у зв'язку з наближенням тайфуну «Факсай» також скасували сотні авіарейсів. Також повідомлялося, що тайфун, підійде дуже близько до регіону Канто, включаючи Токіо, в префектурі Сідзуока.