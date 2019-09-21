В Японії через тайфун скасували 300 внутрішніх авіарейсів



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Тайфун Тапа знаходиться південніше регіону Окінави

Через наближення до берегів Японії тайфуна Тапа в південній префектурі Окінава припинено рух автобусів і монорельсової дороги, скасовано 283 внутрішні авіарейси з району Окінави.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, чотири людини постраждали.

Тайфун Тапа знаходиться південніше регіону Окінави і, як очікується, пройде над Японським морем на північний схід, зачепивши західне узбережжя Японії і Корейський півострів.

Двома тижнями раніше через тайфун Факсай, що пройшов у Японії, без електрики залишилися понад 830 тис. будинків, близько 160 внутрішніх рейсів було скасовано.

Нагадаємо, 9 вересня, тайфун в Японії знеструмив близько 900 тисяч будинків.