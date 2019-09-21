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    У світі

    В Японії через тайфун скасували 300 внутрішніх авіарейсів

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    В Японії через тайфун скасували 300 внутрішніх авіарейсів

    Тайфун Тапа знаходиться південніше регіону Окінави

    Через наближення до берегів Японії тайфуна Тапа в південній префектурі Окінава припинено рух автобусів і монорельсової дороги, скасовано 283 внутрішні авіарейси з району Окінави.

    Як повідомляють місцеві ЗМІ, чотири людини постраждали.

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    Тайфун Тапа знаходиться південніше регіону Окінави і, як очікується, пройде над Японським морем на північний схід, зачепивши західне узбережжя Японії і Корейський півострів.

    Двома тижнями раніше через тайфун Факсай, що пройшов у Японії, без електрики залишилися понад 830 тис. будинків, близько 160 внутрішніх рейсів було скасовано.

    Нагадаємо, 9 вересня, тайфун в Японії знеструмив близько 900 тисяч будинків.

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