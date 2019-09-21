В Японії через тайфун скасували 300 внутрішніх авіарейсів
Тайфун Тапа знаходиться південніше регіону Окінави
Через наближення до берегів Японії тайфуна Тапа в південній префектурі Окінава припинено рух автобусів і монорельсової дороги, скасовано 283 внутрішні авіарейси з району Окінави.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, чотири людини постраждали.
【#台風経路図】—警戒情報：地震・津波・火山・台風 (@Wn00Japan) September 21, 2019
2019-09-21 10:40:00 現在https://t.co/JNZ0GtwSEu#typhoon pic.twitter.com/YKXDsNI9RJ
Тайфун Тапа знаходиться південніше регіону Окінави і, як очікується, пройде над Японським морем на північний схід, зачепивши західне узбережжя Японії і Корейський півострів.
Двома тижнями раніше через тайфун Факсай, що пройшов у Японії, без електрики залишилися понад 830 тис. будинків, близько 160 внутрішніх рейсів було скасовано.
Нагадаємо, 9 вересня, тайфун в Японії знеструмив близько 900 тисяч будинків.