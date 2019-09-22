На Україну насувається потужна магнітна буря



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Лікарі радять у цей період дотримуватися певного режиму

Наприкінці вересня Україну накриє кілька магнітних бур рівня G1 і G2.

Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Астрономи прогнозують геомагнітні удари 27, 28 і 29-го числа.

Згідно зі стандартною шкалою NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 і 2 здатні впливати на енергетичні системи.

Лікарі радять у цей період дотримуватися режиму сну, відмовитися від алкоголю і переїдання та проводити більше часу на свіжому повітрі.

Нагадаємо, що у неділю, 22 вересня, на всій території України, крім Заходу, прогнозується сильний вітер, денна температура становитиме 15-20° тепла; у східних, Чернігівській та Сумській областях удень пройде невеликий дощ.