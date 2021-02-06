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    Думки вголос

    Канали Медведчука та Мураєва злилися в єдиному екстазі

    • Наталя Лігачова

      Шеф-редактор проекта «Детектор медіа»

    •  glavcom.ua
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    Євген Мураєв та Віктор Медведчук - Канали Медведчука та Мураєва злилися в єдиному екстазі
    Євген Мураєв та Віктор Медведчук

    Навіщо туди продовжують ходити адекватні люди?

    Мовою оригіналу

    Ранее шобла растекалась по 4 каналам – трем Медведчука плюс «Наш».

    Теперь шобла сконцентровалась на Нашем и в ютубе на одном канале Медведчука (три слились в один – не знаю, в экстазе ли). И это привело к интересному эффекту. Концентрат шоблы выглядит уже даже не цирком от «русского мира», а палатой № 6. А ведущие типа «журналиста» Назарова – старшими по палате. Санитаров не видно, так что буйство «наполеонов» прервать некому.

    Не понятно одно: зачем туда продолжают ходить некоторые адекватные люди? Вот та же история, что была и с каналами Медведчука, куда они тоже ходили: быть «мальчиками для битья» – не унижает, не?

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    Теги: Віктор Медведчук телебачення пропаганда Євген Мураєв
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