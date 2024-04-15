На ринку праці Польщі змінилося ставлення до українців: дослідження

Не всі роботодавці у Польщі охоче приймають українців

Понід 42% польських роботодаців відмітили, що українці можуть швидко адаптуватися до нових умов у компанії

Більшість роботодавців у Польщі цінують українських працівників за швидку адаптацію та працьовитість. Натомість самі поляки стали гірше ставитися до працівників з України. Про це пише pap.pl.

Дослідження «Барометр ринку праці Польщі» від компанії Personnel Service виявило, що 78% польських роботодавців позитивно або нейтрально ставляться до працівників із України.

Зокрема, опитані працедавці вказали на позитивні якості українських співробітників:

українці можуть швидко адаптуватися до нових умов у компанії – 42% респондентів;

українці працьовиті – 34% працедавців;

українці вміють швидко вивчати польську мову – 30% опитаних.

Кожен четвертий підприємець цінує працівників з України за їхній досвід, а кожен п’ятий – за скромність, створення позитивної атмосфери та лояльність. Також 14% цінують знання українців.

Але 17% роботодавців не цінують українців ні за що – торік таку відповідь давали лише 5% респондентів.

Однак широка громадськість ставиться до працівників з України дещо інакше, відзначають експерти компанії.

Позитивне ставлення висловили чверть опитаних, торік таких відповідей було на 10% більше. Негативне ставлення зросло з 14% до 18%.

Крім того, 41% поляків вважають, що зростання заробітної плати сповільнюється через українців, які згодні працювати за нижчу оплату.

Конкуренцію на ринку праці з боку працівників зі сходу бачить кожен п'ятий (21%) респондент.

Погіршення ставлення до українців у суспільстві є викликом для відділів кадрів в організаціях, які працюють або планують працевлаштовувати іноземців.

«Згідно з нашим дослідженням, це стосується аж 43% компаній у Польщі. Необхідно зосередитися на навчанні та інтеграції співробітників», – зазначив представник компанії Кшиштоф Інглот.

Аналіз результатів за галузями показує, що компанії в ІТ-секторі найбільш позитивно ставляться до українців: 56% респондентів висловили цілком позитивну або позитивну думку. У промисловості цей показник виявився на 6% нижчим.

Раніше стало відомо, що Польща створила Раду з питань співпраці з Україною. Ідея полягає у створенні інституції, «яка буде застосовувати більш цілісний підхід до польсько-українських відносин».Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск уже підписав відповідне розпорядження, головою органу призначено Павла Коваля.

За його словами, у межах Ради функціонуватимуть робочі групи, вона співпрацюватиме з польськими аналітичними центрами й матиме представництва в регіонах. Детальніше структуру й функції органу визначать найближчим часом.