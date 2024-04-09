Туреччина запровадила санкції проти Ізраїлю, і поставила одну умову

Daily Sabah: Туреччина ввела санкції проти Ізраїлю до встановлення перемир'я у Газі





Міністерство торгівлі Туреччини 9 квітня заявило про введення санкцій щодо Ізраїлю, які діятимуть доти, доки в Секторі Гази не оголосять про припинення вогню. Про це пише турецька газета Sozcu. Обмежувальні заходи набудуть чинності вже сьогодні.

За даними турецького Мінторгу, вони торкнуться експорту 54 найменувань товарів. В опублікованому рішенні міністерства, зокрема, зазначено, що введено обмеження на різні види продукції із сталі, алюмінію, фарби, електричні кабелі, авіапаливо, олії, добрива, деякі види промислової техніки.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан анонсував напередодні плани Анкари встановити санкції проти Тель-Авіва, які «поступово посилюватимуться доти, доки Ізраїль не дозволить збільшити обсяг надзвичайної допомоги Газі та в регіоні не буде оголошено припинення вогню».

До слова президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав посадовцям своєї країни пропустити цьогорічний Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі через позицію його організаторів щодо війни Ізраїлю проти ХАМАС. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За словами неназваних посадовців, міністр фінансів Туреччини Мехмет Сімсек планував відвідати цьогорічний ВЕФ, поки Ердоган, який критикує війну Ізраїлю проти ХАМАС, не скасував це рішення.

Засновник та виконавчий голова форуму Клаус Шваб засудив терористичні атаки ХАМАС проти Ізраїлю після того, як терористичне угруповання вбило близько 1200 осіб під час свого нападу в жовтні.