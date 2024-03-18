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Польща та Німеччина створять бронетанкову коаліцію для підтримки України

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Польща та Німеччина створять бронетанкову коаліцію для підтримки України
Очільники оборонних відомств Німеччини та Польщі – Борис Пісторіус та Владислав Косіняк-Камиш
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Польщі наголосив, що його країна не розглядає можливості введення військ в Україну

Польща та Німеччина домовилися про створення коаліції бронетанкових засобів на підтримку України. До неї долучаться й інші європейські країни. Про це пише польське видання Wprost за підсумками зустрічі міністрів оборони обох держав.

За словами польського міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, до коаліції приєднаються також Велика Британія, Швеція та Італія.

Владислав Косіняк-Камиш також відкинув можливість замороження війни Росії проти України. За його словами, замороження війни було б небезпечним, а ключовим питанням є перемога України.

Обидва посадовці також домовилися про створення сил швидкого реагування у Європі. Вони почнуть діяти з липня цього року, а їх чисельність сягатиме 5 тис. військових – по 2,5 тис. з Польщі та Німеччини.

Міністр оборони Польщі також наголосив, що його країна не розглядає можливості введення військ в Україну. За його словами, заяви французького президента Емманюеля Макрона «викликали дискусію».

Нагадаємо, Макрон на зібраній ним зустрічі країн-партнерів Києва в Парижі обговорював відправлення західних військ до України. А втім, він зазначив, що наразі держави не досягли консенсусу щодо цього питання. «Але ми нічого не можемо виключати. Ми зробимо все, що повинні, аби росія не змогла виграти в цій війні», – заявив президент Франції.

Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пояснив, що до України можуть відправити французьких солдатів для допомоги з виконанням завдань поза участю в бойових діях.

Попри це, низка інших країн-членів НАТО вже виступила із заявами, що вони не розглядають відправлення своїх військ в Україну. Про це сказали в Білому домі США, а також у Німеччині, Великій Британії, Канаді, Іспанії, Чехії, Польщі тощо.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що якщо відправлення військових країн НАТО до України відбудеться, «то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення росії та Альянсу».

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Теги: Німеччина Велика Британія Польща

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