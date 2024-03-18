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Індія випробувала новітню ядерну ракету: який знак подав Нью-Делі для світу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Індія випробувала новітню ядерну ракету: який знак подав Нью-Делі для світу
Індія успішно випробувала вітчизняну ракету з боєголовками, що розділяються
фото із відкритих джерел

Індія приєдналася до Великої Британії, Франції, Росії та США з першим успішним випробуванням своєї ядерної ракети, яка може нести кілька боєголовок на відстань до 5 тис. км

Індія приєдналася до Росії, США, Великої Британії та Франції, провівши минулого тижня перше успішне випробування своєї ракети, здатної нести кілька боєголовок на відстань до 5 тис. км. Про це пише rfi. 

У Індії відбувся перший політ ракети Agni-V з головною частиною РГЧ (головна частина, що розділяється, з блоками індивідуального наведення – «Главком»). Індія привітала перший політ ракети Agni-5 з використанням технології багаторазового націлювання (MIRV). У Нью-Делі це назвали «історичним моментом у прагненні до самостійності в галузі ракетних технологій».

«Різні телеметричні та радіолокаційні станції відстежували та контролювали кілька носіїв. Місія виконала проєктні параметри», – зазначили у міністерстві оборони країни, не уточнивши кількість боєголовок, випущених у космос.

Пакистан також заявив, що випробував цю технологію в 2017 році, але експерти кажуть, що це твердження Ісламабада не знайшло підтвердження на практиці.

Федерація американських вчених, вашингтонський аналітичний центр, назвав космічний проєкт Індії «тривожним знаком», оскільки прем’єр-міністр Нарендра Моді, який бажає залишитися на третій термін на посаді, високо оцінив запуск Agni-V.

«Прагнення Індії отримати нові можливості є попереджувальною ознакою гонки озброєнь, що зароджується», – йдеться у заяві Федерації, що базується у Вашингтоні.

Китай розгорнув РГЧ на твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракетах (МБР) Dongfeng-41 («Східний вітер-41») у рамках швидкого розширення стратегічних сил за допомогою нових технологій.

Деякі лобісти ядерного нерозповсюдження кажуть, що Північна Корея також працює над створенням МБР з РГЧ, які можуть нести дюжину або більше боєголовок, які надзвичайно складно відстежити чи перехопити.

За даними Центру контролю над озброєннями та нерозповсюдження, боєголовки, випущені в космос, можуть вразити окремі цілі на відстані до 1500 кілометрів одна від одної.

Минулого місяця Моді запропонував виділити 67 мільярдів євро на військові витрати на рік, починаючи з 1 квітня, що на 13 відсотків більше, на тлі напруженості у відносинах із Китаєм. Раніше він дорікнув своїм попередникам, що вони не зробили достатньо для зміцнення оборони Індії, зазначає rfi.

Раніше стало відомо, що правоохоронці Індії заявили, що ліквідували «велику мережу торгівлі людьми», яка заманювала молодих чоловіків до Росії обіцянками роботи, щоб потім змусити їх воювати на війні проти України на боці РФ.

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Теги: міністр ракета Північна Корея Пакистан космос Індія військові ядерна зброя

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