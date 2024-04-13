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Польща створила Раду з питань співпраці з Україною: чим займеться

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Польща створила Раду з питань співпраці з Україною: чим займеться
Рада опікуватиметься питаннями України та її відбудови
фото: AP

Ідея полягає у створенні інституції, «яка буде застосовувати більш цілісний підхід до польсько-українських відносин»

У Польщі створено Раду з питань співпраці з Україною – громадський орган, який займатиметься двосторонніми відносинами й питанням відбудови. Про це розповів уповноважений з відновлення України в польському уряді Павел Коваль в інтерв’ю РАР.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск уже підписав відповідне розпорядження, головою органу призначено Павла Коваля. 

«Це буде громадський орган, до якого увійдуть представники науки, бізнесу, уряду та місцевої влади. Цей склад буде сформований протягом найближчих тижнів», – розповів Коваль.

За його словами, у межах Ради функціонуватимуть робочі групи, вона співпрацюватиме з польськими аналітичними центрами й матиме представництва в регіонах. Детальніше структуру й функції органу визначать найближчим часом.

Уповноважений уряду Польщі пояснив, що ідея полягає у створенні інституції, «яка буде застосовувати більш цілісний підхід до польсько-українських відносин».

«Ми виходимо з припущення, що вони є унікальними, не лише через історичні питання, але й через участь Польщі у допомозі Україні та роль Польщі у процесі її відновлення», – зазначив Павел Коваль.

Орган працюватиме переважно в межах Польщі, оскільки багато аспектів відбудови України стосуються участі поляків. Одне з відділень ради планують відкрити у Підкарпатському воєводстві, оскільки важливою частиною її роботи будуть транскордонні питання.

Зазначимо, Павел Коваль – колишній посол Польщі в Україні та депутати Сейму – був призначений уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України на початку року, після приходу до влади прем'єра Дональда Туска.

Нагадаємо, Польща може передати Україні свої запаси радянських ракет для систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з очільником України Володимиром Зеленським та главою Литви Гітанасом Науседою.

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Теги: Польща Україна

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