Аналітик, що співпрацює з Міноборони, висміяв звіти «британської розвідки»

Роман Погорілий наголошує, що саме українські медіа, аналітичні центри мають бути «двигуном» у висвітленні подій на фронті, а не закордонна розвідка

Засновник аналітичного проєкту DeepStateUA: Колись був мем «британські вчені», зараз на їхнє місце прийшла «британська розвідка»

Співзасновник аналітичного проєкту DeepStateUA Роман Погорілий вважає, що саме Україна має бути двигуном інформації щодо перебігу бойових дій, а не закордонна розвідка, адже українці є безпосередніми учасниками всіх процесів і подій. Про це Погорілий розповів у інтерв'ю «Главком».

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За його словами, іноземні аналітичні служби мають до всього об'єктивний підхід. У той час українці перебувають на місці подій, мають зв'язок із бійцями, можуть все перевірити та бути на передовій.

«Дуже дивує, що українська журналістика чомусь знецінює себе, хоча у нас є талановиті, кмітливі журналісти. Дуже багато військових кореспондентів безпосередньо перебувають на передовій та мають ексклюзивну інформацію. І саме наша країна має бути двигуном інформації щодо перебігу бойових дій. Але чомусь дуже багато ЗМІ виносять нагору британську розвідку чи Інститут вивчення війни, які ні фіга не мають. Колись був мем «британські вчені», так зараз на їхнє місце прийшла «британська розвідка», – пояснює Погорілий.

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Співзасновник ресурсу DeepStateUA акцентує, що українці за 10 років війни вже знають, що довіряти росіянам не можна. Але, наприклад, Інститут вивчення війни у своїх звітах покладається і на російську аналітику теж.

«Я зараз вам розкажу, як вони моніторять. Інститут вивчення війни йде до московитів, збирає воєдино їхню інформацію, порівнює з нашою і робить об'єктивну якусь посередині. І вважає, що це нормально. Але згадаємо приклад із селом Степове. Московити казали, що Степове і Бердичі вони вже зайняли, і на наступний день Інститут вивчення війни намалював мапу з просуванням ворога, що не відповідало дійсності», – підкреслює Погорілий.

Аналітик пригадує, що нещодавно один із іноземних центрів повідомив про просування ворога у певних районах на фронті. Проте мапа, на яку посилалися закордонні колеги, спочатку з’явилася на одному відомому російському каналі, який це просування ворога намалював просто вигадавши.

«Причому постійно використовують слово «ймовірно»: бойовики ймовірно щось зайняли, ймовірно просунулися, ймовірно пішли в атаку. Отакий от аналіз», – додає співзасновник DeepStateUA.

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Погорілий також розповів, що в деяких випадках їхні аналітики можуть утримуватися від оприлюднення певного роду отриманої інформації. Наприклад, коли українські бійці заходять у населений пункт, їм треба час закріпитися там. І якщо публічно оголосити, що українці увійшли туди-то, ворог швидко орієнтується і починає наступати.

«Коли на кожному кроці говорили про контрнаступ, для чого це робилося? Щоб підняти бойовий дух людей, бо люди не розуміють, що в нас війна? Так покажіть краще результат. А русня просто взяла і за цей час окопалася. Або покажіть при рекрутингу не просто гарну медійну картинку, а якість, аби бійці, коли приходять на службу, були забезпечені, щоб їх навчали, а не кидали одразу в бій голими та босими», – акцентує співзасновник DeepStateUA.

Аналітик зауважив, що зараз знову почали говорити про наступальні дії, але, на його думку, перед тим, як про це згадувати, спершу треба збудувати надійні лінії оборони та позбутися хаосу у забезпеченні бійців.

Нагадаємо, триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 цих ударних БпЛА було знищено.