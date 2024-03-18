Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Аналітик, що співпрацює з Міноборони, висміяв звіти «британської розвідки»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Аналітик, що співпрацює з Міноборони, висміяв звіти «британської розвідки»
Роман Погорілий наголошує, що саме українські медіа, аналітичні центри мають бути «двигуном» у висвітленні подій на фронті, а не закордонна розвідка
фото: Радіо Свобода

Засновник аналітичного проєкту DeepStateUA: Колись був мем «британські вчені», зараз на їхнє місце прийшла «британська розвідка»

Співзасновник аналітичного проєкту DeepStateUA Роман Погорілий вважає, що саме Україна має бути двигуном інформації щодо перебігу бойових дій, а не закордонна розвідка, адже українці є безпосередніми учасниками всіх процесів і подій. Про це Погорілий розповів у інтерв'ю «Главком».

За його словами, іноземні аналітичні служби мають до всього об'єктивний підхід. У той час українці перебувають на місці подій, мають зв'язок із бійцями, можуть все перевірити та бути на передовій.

«Дуже дивує, що українська журналістика чомусь знецінює себе, хоча у нас є талановиті, кмітливі журналісти. Дуже багато військових кореспондентів безпосередньо перебувають на передовій та мають ексклюзивну інформацію. І саме наша країна має бути двигуном інформації щодо перебігу бойових дій. Але чомусь дуже багато ЗМІ виносять нагору британську розвідку чи Інститут вивчення війни, які ні фіга не мають. Колись був мем «британські вчені», так зараз на їхнє місце прийшла «британська розвідка», – пояснює Погорілий.

Співзасновник ресурсу DeepStateUA акцентує, що українці за 10 років війни вже знають, що довіряти росіянам не можна. Але, наприклад, Інститут вивчення війни у своїх звітах покладається і на російську аналітику теж.

«Я зараз вам розкажу, як вони моніторять. Інститут вивчення війни йде до московитів, збирає воєдино їхню інформацію, порівнює з нашою і робить об'єктивну якусь посередині. І вважає, що це нормально. Але згадаємо приклад із селом Степове. Московити казали, що Степове і Бердичі вони вже зайняли, і на наступний день Інститут вивчення війни намалював мапу з просуванням ворога, що не відповідало дійсності», – підкреслює Погорілий.

Аналітик пригадує, що нещодавно один із іноземних центрів повідомив про просування ворога у певних районах на фронті. Проте мапа, на яку посилалися закордонні колеги, спочатку з’явилася на одному відомому російському каналі, який це просування ворога намалював просто вигадавши. 

«Причому постійно використовують слово «ймовірно»: бойовики ймовірно щось зайняли, ймовірно просунулися, ймовірно пішли в атаку. Отакий от аналіз», – додає співзасновник DeepStateUA.

Погорілий також розповів, що в деяких випадках їхні аналітики можуть утримуватися від оприлюднення певного роду отриманої інформації. Наприклад, коли українські бійці заходять у населений пункт, їм треба час закріпитися там. І якщо публічно оголосити, що українці увійшли туди-то, ворог швидко орієнтується і починає наступати.

«Коли на кожному кроці говорили про контрнаступ, для чого це робилося? Щоб підняти бойовий дух людей, бо люди не розуміють, що в нас війна? Так покажіть краще результат. А русня просто взяла і за цей час окопалася. Або покажіть при рекрутингу не просто гарну медійну картинку, а якість, аби бійці, коли приходять на службу, були забезпечені, щоб їх навчали, а не кидали одразу в бій голими та босими», – акцентує співзасновник DeepStateUA.

Аналітик зауважив, що зараз знову почали говорити про наступальні дії, але, на його думку, перед тим, як про це згадувати, спершу треба збудувати надійні лінії оборони та позбутися хаосу у забезпеченні бійців.

Нагадаємо, триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 цих ударних БпЛА було знищено.

Читайте також:

Теги: розвідка окупанти Міноборони добровольці українці Україна населення роман ворог британська розвідка вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З Майдану, вчорашні протестувальники вирушили на Схід, аби захистити Україну від російської агресії
10 років тому почала формуватися нова українська Армія
14 березня, 13:59
Окупанти тиснуть біля Авдіївки, щоб позбавити ЗСУ перепочинку: аналіз ISW
Окупанти тиснуть біля Авдіївки, щоб позбавити ЗСУ перепочинку: аналіз ISW
28 лютого, 06:11
У матеріалах перераховані назви фільмів і серіалів, які планують «поширювати» і «просувати» у зв'язку з виборами президента Росії
«Слово пацана» та інші російські серіали слугували передвиборчою агітацією Путіна − ЗМІ
26 лютого, 13:04
«В Україні є суспільний запит на покарання осіб, які ухиляються від мобілізації», вважає адвокат Дмитро Бузанов
«Хай воює той, хто бажає»? Пригоди ухилянтів, які дійшли до Верховного суду Війна і право
14 березня, 09:30
Росіяни тримають свою авіацію подалі від українських Повітряних сил
Рекордне збиття літаків РФ: як змінилася ситуація на південному фронті
3 березня, 15:28
Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень
ЗСУ провели за добу майже 80 боїв: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
4 березня, 07:17
Кулеметник «Нік» поділився, як тварини допомагають військовим на морі
Військовий розповів, що на бойові завдання спецпризначенців ВМС супроводжують дельфіни
10 березня, 15:14
Повітряні сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50
Британська розвідка пояснила, що означає для росіян втрата літака А-50
12 березня, 12:40
Нацбанк знизив облікову ставку, Порошенко програв суд. Головне за 14 березня
Нацбанк знизив облікову ставку, Порошенко програв суд. Головне за 14 березня
14 березня, 21:00

Суспільство

На Херсонщині чоловіки знайшли дрон та вирішили його розібрати: смертельні наслідки
На Херсонщині чоловіки знайшли дрон та вирішили його розібрати: смертельні наслідки
Аналітик, що співпрацює з Міноборони, висміяв звіти «британської розвідки»
Аналітик, що співпрацює з Міноборони, висміяв звіти «британської розвідки»
Ротація бойових підрозділів: як вона відбувається та які її особливості на сьогодні
Ротація бойових підрозділів: як вона відбувається та які її особливості на сьогодні
Мобілізація – це не покарання. Військовий адвокат пропонує владі змінити методи
Мобілізація – це не покарання. Військовий адвокат пропонує владі змінити методи
Понад 600 загиблих: розвідка підтвердила втрати росіян у Білгородській та Курській областях
Понад 600 загиблих: розвідка підтвердила втрати росіян у Білгородській та Курській областях
«Розпочався час особливої боротьби»: Митрополит Епіфаній звернувся до українців
«Розпочався час особливої боротьби»: Митрополит Епіфаній звернувся до українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)
57K
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
53K
Військові НАТО вже в Україні – El Pais
28K
Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку
25K
Зерно на коліях. Українська активістка у Польщі просить співвітчизників гостро не реагувати
20K
Новина про смерть короля Британії Чарльза III виявилася фейком

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua