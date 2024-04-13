Доблокувалися. Як скорочується товарообіг із Польщею (графіка)

Скорочення обсягу товарів за останні пів року у порівнянні з аналогічним періодом рік тому (жовтень-березень) склало майже 1,5 млн. тонн

Через блокування українсько-польського кордону обсяг пропущених вантажів між двома країнами невпинно зменшується. За пів року Польща втратила майже 1,5 млн тонн

Україна є найбільшим торговельним партнером Польщі за межами ЄС. За 2023 рік експорт польських товарів до України склав близько $12 млрд, а експорт українських товарів у Польщу – $4,7 млрд, однак блокування кордону фермерами та далекобійниками змінило ситуацію на гірше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела у Державній митній службі.

Таблиця загального обсягу пропущених вантажів через українсько-польську ділянку кордону демонструє, що, починаючи з листопада минулого року, коли польські фермери розпочали протести, цифри невпинно зменшуються. Ще у жовтні 2023 року різниця між загальним обсягом товару вивезеного з України та ввезеного в Україну у порівнянні з жовтнем 2022 року була позитивною і складала +48,2 тис. тонн, але вже у листопаді динаміка набула негативної тенденції -184,4 тис. тонн у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, а у грудні – вже -251 тис. тонн.

З початком 2024 року тенденція до скорочення обсягів товарообігу через кордон з Польщею погіршилася. У січні різниця склала -111,7 тис. тонн у порівннянні із січнем 2023-го. А вже лютому негативне значення майже потроїлося (-302 тис. тонн). У березні різниця між загальним обсягом товару, що виїхав до Польщі та заїхав з Польщі до нашої країни і з цим показником річної давності вже склала -672,8 тис. тонн. Згідно із наданими джерелом у Державній митній службі цифрами, скорочення обсягу товарів за останні пів року у порівнянні з аналогічним періодом рік тому (жовтень-березень) склало майже 1,5 млн. тонн.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

22 листопада до протесту приєдналася організація Oszukana Wieś («Обдурене село»), яка заблокувала ПП «Шегині – Медика». Поза блокадою залишилися лише пункти для пропуску порожнього транспорту та пункти для малотоннажних автомобілів.

Як повідомлялося, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня. За березень Україна недоотримає 6,5 млрд грн надходжень від митниці через блокування кордону поляками.

Увечері 5 квітня польські протестувальники частково відновили пропуск вантажівок на пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська». Прикордонники зазначили, що за інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок.