Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Доблокувалися. Як скорочується товарообіг із Польщею (графіка)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Доблокувалися. Як скорочується товарообіг із Польщею (графіка)
Скорочення обсягу товарів за останні пів року у порівнянні з аналогічним періодом рік тому (жовтень-березень) склало майже 1,5 млн. тонн
фото: Ministry.for.restoration/Facebook

Через блокування українсько-польського кордону обсяг пропущених вантажів між двома країнами невпинно зменшується. За пів року Польща втратила майже 1,5 млн тонн

Україна є найбільшим торговельним партнером Польщі за межами ЄС. За 2023 рік експорт польських товарів до України склав близько $12 млрд, а експорт українських товарів у Польщу – $4,7 млрд, однак блокування кордону фермерами та далекобійниками змінило ситуацію на гірше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела у Державній митній службі.

Таблиця загального обсягу пропущених вантажів через українсько-польську ділянку кордону демонструє, що, починаючи з листопада минулого року, коли польські фермери розпочали протести, цифри невпинно зменшуються. Ще у жовтні 2023 року різниця між загальним обсягом товару вивезеного з України та ввезеного в Україну у порівнянні з жовтнем 2022 року була позитивною і складала +48,2 тис. тонн, але вже у листопаді динаміка набула негативної тенденції -184,4 тис. тонн у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, а у грудні – вже -251 тис. тонн.

Доблокувалися. Як скорочується товарообіг із Польщею (графіка) фото 1
графіка: glavcom.ua

З початком 2024 року тенденція до скорочення обсягів товарообігу через кордон з Польщею погіршилася. У січні різниця склала -111,7 тис. тонн у порівннянні із січнем 2023-го. А вже лютому негативне значення майже потроїлося (-302 тис. тонн). У березні різниця між загальним обсягом товару, що виїхав до Польщі та заїхав з Польщі до нашої країни і з цим показником річної давності вже  склала -672,8 тис. тонн. Згідно із наданими джерелом у Державній митній службі цифрами, скорочення обсягу товарів за останні пів року у порівнянні з аналогічним періодом рік тому (жовтень-березень) склало майже 1,5 млн. тонн.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

22 листопада до протесту приєдналася організація Oszukana Wieś («Обдурене село»), яка заблокувала ПП «Шегині – Медика». Поза блокадою залишилися лише пункти для пропуску порожнього транспорту та пункти для малотоннажних автомобілів.

Як повідомлялося, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня. За березень Україна недоотримає 6,5 млрд грн надходжень від митниці через блокування кордону поляками.

Увечері 5 квітня польські протестувальники частково відновили пропуск вантажівок на пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська». Прикордонники зазначили, що за інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок.

Читайте також:

Теги: Польща експорт Україна кордон Державна митна служба блокування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Бавовна» в Росії, Конгрес незабаром розгляне допомогу Україні і конфіскацію активів РФ: головне за ніч
«Бавовна» в Росії, Конгрес незабаром розгляне допомогу Україні і конфіскацію активів РФ: головне за ніч
17 березня, 06:35
Не буде миру в Європі, якщо Україна муситиме капітулювати, заявив президент Франції
Макрон пояснив, як змінив особисте ставлення до Путіна
16 березня, 21:34
«Не треба думати, що діаспора, це щось надмогутнє, що махне чарівною паличкою і все зміниться», – активістка
Блокада кордону. Активістка пояснила, чому українці у Польщі не протестують
18 березня, 15:12
Трамп поглузував із Зеленського
Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського
17 березня, 11:47
Боррель назвав обсяг військової допомоги ЄС Україні від початку війни
Боррель назвав обсяг військової допомоги ЄС Україні від початку війни
25 березня, 16:06
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
24 березня, 10:02
Наразі у супермаркетах України десяток яєць можна придбати до 30 грн
Яйця різко здешевшали: яка ціна наразі
2 квiтня, 07:58
Російські спецслужби готують теракт
Росія готує новий теракт, щоб звинуватити українських партизанів
5 квiтня, 00:25
У мирний час структура дозволятиме координувати сухопутні операції у Фінляндії
НАТО планує збудувати штаб-квартиру сухопутних сил за 100 км від кордону з РФ
10 квiтня, 06:05

Економіка

Доблокувалися. Як скорочується товарообіг із Польщею (графіка)
Доблокувалися. Як скорочується товарообіг із Польщею (графіка)
Удари по енергетиці. В Україні зростає попит на бензин: що буде з цінами
Удари по енергетиці. В Україні зростає попит на бензин: що буде з цінами
Аналітики назвали основні виклики для металургії у 2024 році
Аналітики назвали основні виклики для металургії у 2024 році
Попри доручення президента, уряд і Мінфін не виділили достатньо коштів на захист енергообʼєктів – засновник MS Capital Шкіль
Попри доручення президента, уряд і Мінфін не виділили достатньо коштів на захист енергообʼєктів – засновник MS Capital Шкіль
Просідання гривні. Голова фінансового комітету Ради дав прогноз
Просідання гривні. Голова фінансового комітету Ради дав прогноз
Зарплати суттєво впали: український IT-ринок переживає довготривалу кризу
Зарплати суттєво впали: український IT-ринок переживає довготривалу кризу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Новий закон про мобілізацію. Правоохоронці отримали вказівку перевірити МСЕК – адвокат
13K
Молдова виходить із Договору про звичайні збройні сили Європи
6788
Працевлаштування біженців у Німеччині: чому досі мало українців працюють
6424
Командувач ОК «Південь» Ковальчук оголосив про відставку і записав звернення до військових
6365
Ексміністр оборони Резніков знайшов нову роботу
4683
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Через блокування продажів брухту «Укрзалізниця» недоотримала близько мільярда – ЗМІ
Сьогодні, 11:13
Країни просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликі дощі на півночі, до 21° тепла: прогноз погоди на 13 квітня
Сьогодні, 04:49
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Вчора, 04:25

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua