Польща готується до припинення транзиту українського зерна

Польський міністр висловив надію на зупинку транзиту української продукції та запровадження ліцензій

Польща веде активні переговори про запровадження ліцензій, які мають завершитися цього тижня, на сільськогосподарські продукти з України. Варшава також сподівається на припинення транзиту українського збіжжя через територію Польщі з 1 квітня, заявив в ефірі радіо «Люблін» міністр розвитку і технологій Польщі Кшиштоф Гетман.

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«Ми дуже просунулися в переговорах з Україною щодо системи ліцензування, яку наші попередники також не змогли запровадити. Ми вже на етапі переговорів з українською стороною про чутливі продукти. Я сподіваюся, що ці переговори продовжаться цього тижня і вони прямуватимуть до завершення», – підкреслив Гетман.

Польський міністр звернув увагу, що уряд країни планує доплати фермерам, які мають надлишок пшениці.

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«Ми сподіваємося, оскільки про це говорили з українською стороною, що навіть транзит, насамперед кукурудза і пшениця, з 1 квітня практично припиниться», – наголосив він.

Гетман підкреслив, що впродовж трьох місяців протестів польських фермерів на кордоні з Україною вдалося реалізувати багато вимог фермерів, зокрема тих, що стосуються Європейського зеленого курсу.

Нагадаємо, польські фермери у середу, 20 березня, розпочали акцію протесту на кордоні з Російською Федерацією, однак вирішили припинити її через прийдешні великодні свята. Йдеться про акцію у Гжехотках, де фермери Вармінсько-Мазурського воєводства минулої середи заблокували кордон з РФ, пропускаючи одну машину на годину.

До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зауважив, що польський уряд робить усе можливе, щоб знайти взаємоприйнятні рішення з українськими колегами і послабити вимоги Європейського зеленого курсу. Водночас він застеріг фермерів, аби вони не дали себе використовувати у політичних цілях противниками чинного уряду.