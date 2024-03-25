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Польща готується до припинення транзиту українського зерна

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Польща готується до припинення транзиту українського зерна
Польща сподівається на припинення транзиту українського збіжжя вже з 1 квітня
фото: East News/AFP

Польський міністр висловив надію на зупинку транзиту української продукції та запровадження ліцензій

Польща веде активні переговори про запровадження ліцензій, які мають завершитися цього тижня, на сільськогосподарські продукти з України. Варшава також сподівається на припинення транзиту українського збіжжя через територію Польщі з 1 квітня, заявив в ефірі радіо «Люблін» міністр розвитку і технологій Польщі Кшиштоф Гетман.

«Ми дуже просунулися в переговорах з Україною щодо системи ліцензування, яку наші попередники також не змогли запровадити. Ми вже на етапі переговорів з українською стороною про чутливі продукти. Я сподіваюся, що ці переговори продовжаться цього тижня і вони прямуватимуть до завершення», – підкреслив Гетман.

Польський міністр звернув увагу, що уряд країни планує доплати фермерам, які мають надлишок пшениці.

«Ми сподіваємося, оскільки про це говорили з українською стороною, що навіть транзит, насамперед кукурудза і пшениця, з 1 квітня практично припиниться», – наголосив він.

Гетман підкреслив, що впродовж трьох місяців протестів польських фермерів на кордоні з Україною вдалося реалізувати багато вимог фермерів, зокрема тих, що стосуються Європейського зеленого курсу.

Нагадаємо, польські фермери у середу, 20 березня, розпочали акцію протесту на кордоні з Російською Федерацією, однак вирішили припинити її через прийдешні великодні свята. Йдеться про акцію у Гжехотках, де фермери Вармінсько-Мазурського воєводства минулої середи заблокували кордон з РФ, пропускаючи одну машину на годину.

До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зауважив, що польський уряд робить усе можливе, щоб знайти взаємоприйнятні рішення з українськими колегами і послабити вимоги Європейського зеленого курсу. Водночас він застеріг фермерів, аби вони не дали себе використовувати у політичних цілях противниками чинного уряду.

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Теги: Польща транзит пшениця Україна переговори

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