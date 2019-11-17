Уряд Британії опублікує звіт про російське втручання після виборів, – міністр



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Опоненти звинувачують уряд Джонсона у тому, що він приховує звіт Комітету з питань розвідки та безпеки парламенту, який вже перевірили спецслужби

Уряд Великої Британії опублікує доповідь парламентського комітету про втручання Росії у внутрішні справи Британії та її вплив на результат референдуму щодо Brexit після позачергових виборів до законодавчого органу 12 грудня.

Про це з посиланням на міністра безпеки Британії Брендона Льюїса повідомляє Malay Mail.

«Британський уряд опублікує доповідь парламентського комітету щодо можливого російського втручання у британську політику після виборів 12 грудня», – заявив Льюїс.

Опоненти звинувачують уряд Бориса Джонсона у тому, що він приховує звіт Комітету з питань розвідки та безпеки парламенту (ISC), який вже перевірили спецслужби, оскільки він може містити компромат про прем’єр-міністра та його партію.

«Ми хочемо переконатися, особливо там, де йдеться про національну безпеку, що ми все робимо належним чином та ретельно. «Ми не можемо публікувати певні речі під час загальних виборів... але після них цей звіт буде опублікований», – сказав міністр.

Минулого тижня уряд заявив, що звіт не був опублікований через необхідну перевірку, що здійснюватиметься протягом кількох тижнів.

Комітет з питань розвідки та безпеки у британському парламенті досліджував діяльність росіян, спрямовану проти Великої Британії, в тому числі втручання у референдум 2016 року щодо членства країни в ЄС. Саме Джонсон був тоді провідним натхненником кампанії за Brexit.

Видання The Sunday Times зазначає, що у звіті було зроблено висновок, що російське втручання могло вплинути на результати референдуму щодо Brexit, але цей вплив неможливо виміряти.