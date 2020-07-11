Трамп скасував передвиборчий мітинг через наближення тропічного шторму



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Мітинг Дональда Трампа відклали з міркувань безпеки

Зустріч у Нью-Гемпширі, можливо, буде перенесена на «тиждень-два»

Президент США Дональд Трамп скасував передвиборчий мітинг у Нью-Гемпширі через загрозу тропічного шторму Фей.

Про це повідомив директор з питань комунікацій кампанії Трампа Тім Мурто.

«Мітинг, запланований на суботу в Портсмуті, Нью-Гемпшир, був скасований з міркувань безпеки через тропічний шторм Фей. Він буде перенесений, і незабаром ми оголосимо нову дату», – заявив офіційний представник кампанії Трампа.

Натомість у Білому домі уточнили, що зустріч у Нью-Гемпширі, можливо, буде перенесена на «тиждень-два».

Нагадаємо, тропічний шторм Фей наблизився в п'ятницю до північно-східного узбережжя Сполучених Штатів, загрожуючи потужними опадами й затопленням міст.

Шторм може просунутися далі на північ впродовж п'ятниці-суботи. У цьому зв'язку попередження про стихію оголошені також у Коннектикуті та в районі Лонг-Айленду.

Станом на ранок п'ятниці швидкість вітрів всередині шторму сягає 50 миль на годину (близько 85 км/год). Як зауважують синоптики, Фей з'явився біля атлантичного узбережжя США раніше, ніж зазвичай це буває у сезон штормів.