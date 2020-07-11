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    У світі

    Трамп скасував передвиборчий мітинг через наближення тропічного шторму

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    Мітинг Дональда Трампа відклали з міркувань безпеки - Трамп скасував передвиборчий мітинг через наближення тропічного шторму
    Мітинг Дональда Трампа відклали з міркувань безпеки

    Зустріч у Нью-Гемпширі, можливо, буде перенесена на «тиждень-два»

    Президент США Дональд Трамп скасував передвиборчий мітинг у Нью-Гемпширі через загрозу тропічного шторму Фей.

    Про це повідомив директор з питань комунікацій кампанії Трампа Тім Мурто.

    «Мітинг, запланований на суботу в Портсмуті, Нью-Гемпшир, був скасований з міркувань безпеки через тропічний шторм Фей. Він буде перенесений, і незабаром ми оголосимо нову дату», – заявив офіційний представник кампанії Трампа.

    Натомість у Білому домі уточнили, що зустріч у Нью-Гемпширі, можливо, буде перенесена на «тиждень-два».

    Нагадаємо, тропічний шторм Фей наблизився в п'ятницю до північно-східного узбережжя Сполучених Штатів, загрожуючи потужними опадами й затопленням міст.

    Шторм може просунутися далі на північ впродовж п'ятниці-суботи. У цьому зв'язку попередження про стихію оголошені також у Коннектикуті та в районі Лонг-Айленду.

    Станом на ранок п'ятниці швидкість вітрів всередині шторму сягає 50 миль на годину (близько 85 км/год). Як зауважують синоптики, Фей з'явився біля атлантичного узбережжя США раніше, ніж зазвичай це буває у сезон штормів.

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