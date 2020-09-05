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    У світі

    Тихановська закликала білорусів вийти у неділю на Марш єдності

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    У&nbsp;Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти результатів виборів президента - Тихановська закликала білорусів вийти у неділю на Марш єдності
    У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти результатів виборів президента

    Марш розпочнеться о 14:00

    Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала співвітчизників вийти на Марш єдності, який має відбутися у неділю, 6 вересня.

    Відеозвернення Тихановської опублікував Телеграм-канал «Белсат».

    «У нашій родині завжди було так, що один за всіх та всі за одного. І я дуже рада, що саме це гасло стало основним на Марші єдності, який відбудеться завтра о 14:00», - сказала Тихановська.

    Також вона привітала всіх, хто прийде на захід, та додала, що разом народ Білорусі – сила.

    Як відомо, у Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Александр Лукашенко.

    До слова, у Білорусі арештували топ-менеджерів IT-компанії PandaDoc за підтримку протестів.

    нагадаємо, сьогодні у Мінську акція протесту студентів почалася з затримань.

    Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

    Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.


    ЄС санкції Александр Лукашенко
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