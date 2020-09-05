Тихановська закликала білорусів вийти у неділю на Марш єдності



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У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти результатів виборів президента

Марш розпочнеться о 14:00

Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала співвітчизників вийти на Марш єдності, який має відбутися у неділю, 6 вересня.

Відеозвернення Тихановської опублікував Телеграм-канал «Белсат».

«У нашій родині завжди було так, що один за всіх та всі за одного. І я дуже рада, що саме це гасло стало основним на Марші єдності, який відбудеться завтра о 14:00», - сказала Тихановська.

Також вона привітала всіх, хто прийде на захід, та додала, що разом народ Білорусі – сила.

Як відомо, у Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Александр Лукашенко.

До слова, у Білорусі арештували топ-менеджерів IT-компанії PandaDoc за підтримку протестів.

нагадаємо, сьогодні у Мінську акція протесту студентів почалася з затримань.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.



