Нових виборів у Білорусі не буде – Лукашенко



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко не збирається оголошувати нові вибори в країні

«Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив», - заявив Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в понеділок, 17 серпня, заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде. Про це він сказав під час візиту на Мінський завод колісних тягачів, повідомляє БелТА.

«Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. Їх (виборів) не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗа, ні БелАЗа, за півроку ми знищимо все», - заявив він.

Нагадаємо, напередодні було оголошено про загальний страйк з 17 серпня. На даний момент вже відомо, що страйкують працівники «Беларуськалия», БелАЗа, МТЗ, РНПЦ «Кардіологія», Белкарду, Белтелерадіокомпанії й інші. При цьому керівництво підприємств заперечує зупинку виробництва.

У будівлі МЗКТ зібрався величезний натовп протестувальників.

До слова, напередодні Лукашенко сказав «кодове слово» Януковича. Виступаючи на мітингу на свою підтримку він закликав протестувальників зупинитися.

Також повідомлялося, що працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів. Вони підписали повідомлення на ім’я керівника компанії Івану Ейсмонту. У повідомленні вони вимагають визнати недійсними результати виборів, відправити у відставку главу ЦВК Лідію Єрмошину, звільнити політв'язнів а також скасувати цензуру в ЗМІ.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Сьогодні опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала нове звернення до народу Білорусі, у якому заявила, що готова взяти на себе відповідальність і стати національним лідером.

Зазначимо. що 17 серпня уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком.