Активісти представили звіт про вибори у Білорусі



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Активістам вдалося отримати і обробити підсумкові протоколи 1310 виборчих дільниць з 5767 по всій Білорусі

Підсумкові дані, озвучені ЦВК, значно розходяться з офіційними даними з дільничних протоколів, підкреслюється у звіті

Число бюлетенів за певного кандидата на кожній третій виборчій дільниці не збігається з кількістю голосів за нього ж у підсумковому протоколі дільничної виборчої комісії на виборах президента Білорусі.

Про це йдеться у звіті платформи «Голос», опублікованому в четвер, 20 серпня, білоруським виданням Тut.by.

Підсумкові дані, озвучені ЦВК, значно розходяться з офіційними даними з дільничних протоколів, підкреслюється у звіті. Офіційні дані ДВК за голосами, відданими за опозиційного кандидата Світлану Тихановську, не відповідають інформації, зібраній на платформі «Голос».

Завдяки спільній роботі платформ «Голос», «Зубр» і «Чесні люди» вдалося отримати і обробити підсумкові протоколи 1310 виборчих дільниць з 5767 по всій Білорусі. В офіційних протоколах враховані голоси 1 875 998 виборців із 5 818 955 тих, хто проголосував.

«На ділянках, по яких у нас є протоколи, голосів за Світлану Тихановську, в середньому, в 13 разів більше, ніж на дільницях, протоколи за якими отримати не вдалося», – йдеться у звіті.

За тими 1310 протоколами, які вдалося отримати і обробити, Тихановська набрала більш як 81% від підсумкової кількості голосів, озвучених в її користь Центрвиборчкомом – 471 709 з 588 619.

За протоколами, які отримати не вдалося, кандидат у президенти повинна набрати решту голосів - 116 910. Тобто, на решті 4457 необроблених дільницях за Тихановську мало проголосувати, в середньому, по 26 осіб, що виглядає нереалістично, так як на оброблених ділянках за неї голосувало, в середньому, по 360 осіб.

За результатами ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосувало 80,1% виборців Білорусі. Однак згідно з офіційними протоколами ДВК з 1310 дільниць, чинний президент набрав близько 61,7% голосів.

З огляду на те, що на третині виборчих дільниць були виявлені розбіжності між числом бюлетенів і кількістю голосів за того ж кандидата в підсумковому протоколі ДВК, можна припустити, що навіть результат у 61,7% не є достовірним, підкреслюють експерти «Голосу».

До слова, ЄС не хоче повторення у Білорусі українського сценарію.

Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.

Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.

Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.