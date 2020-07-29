TikTok — секретна зброя. Американські сенатори попередили Трампа



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У США заговорили про можливість блокування TikTok. Раніше застосунок заблокувала Індія, Австралія розглядає можливість блокування

«Ви можете встановити TikTok, якщо вас не бентежить, що ваші особисті дані опиняться в руках Комуністичної партії Китаю», — Помпео.

Група сенаторів Республіканської партії США мають острах, що Китай може втручатися у президентські вибори 2020 за допомогою TikTok. Про це повідомляє Reuters.

Сенатори Марко Рубіо (штат Флорида), Кевін Крамер (штат Північна Дакота), Том Коттон (штат Арканзас), Тед Круз (штат Техас) і ще декілька їхніх колег звернулися до адміністрації президента Трампа з проханням оцінити небезпеку можливого втручання Китаю у внутрішньополітичне життя країни. Вони вважають, що за допомогою застосунку китайська влада може «посіяти розбрат серед американців».

Сенатори передали листа головам ФБР, Національної розвідки і Міністерству внутрішньої безпеки. У ньому вони вказали на можливі випадки цензури у TikTok, а також нібито спроби Китаю маніпулювати політичними дискусіями.

Також сенаторів цікавило, чи будуть запроваджені санкції проти розробників, якщо втручання підтвердиться.

Про можливість блокування застосунку уже говорив Держсекретар США Майк Помпео. За його словами ще ніяких конкретних рішень Вашингтон не ухвалив, але розглядає можливість блокування китайських застосунків.

«[Ви можете встановити TikTok], якщо вас не бентежить, що ваші особисті дані опиняться в руках Комуністичної партії Китаю», — сказав Помпео.

Раніше TikTok і ще 58 китайських застосунків заблокували в Індії після прикордонного конфлікту з Китаєм на спірних територіях. Також додаток недоступний в Китаї (для материкового Китаю існує окремий застосунок Douyin цього ж розробника) і Гонконзі. Компанія-розробник базується в КНР.

Нагадаємо, що TikTok належить китайській компанії ByteDance. Уперше на міжнародний ринок застосунок випустили у 2017 році. Тоді ж з'явилася його назва. Зараз TikTok користуються більше 1 мільярда людей зі 150 країн світу.

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