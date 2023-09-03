Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Тисячі росіян можуть покинути країну. Латвія змінила правила отримання посвідок на проживання

Діана Гасюк
glavcom.ua
Тисячі росіян можуть покинути країну. Латвія змінила правила отримання посвідок на проживання
фото з відкритих джерел

Приписи покинути країну до 2 грудня отримають приблизно 4-5 тисяч людей

У Латвії введено нові правила отримання посвідки на проживання, згідно з яким тисячі росіян можуть отримати приписи залишити країну. Про це повідомляє пресслужба Управління у справах громадянства та міграції Латвії.

Згідно з внесеними поправками до Закону про імміграцію, понад 25 тисяч осіб, які підпадають під ці нові правила, повинні подати свої документи до Управління у справах громадянства та міграції до 1 вересня з метою отримання статусу постійного мешканця Європейського Союзу на підставі тесту з державної мови та підтвердження платоспроможності.

Повідомляється, що приписи покинути країну до 2 грудня отримають приблизно 4-5 тисяч людей. Ті, хто не зміг подати документи для отримання статусу постійного мешканця Європейського Союзу, можуть розглядати можливість отримання тимчасового дозволу на проживання. Проте цей дозвіл не надає доступ до багатьох соціальних допомог і більшої частини медичних послуг.

За даними видання "Latvijas Reitingi", станом на 20 серпня лише 12 312 громадян Росії подали документи для отримання статусу постійного жителя ЄС, і лише 2 570 з них успішно його отримали. Декілька тисяч осіб не змогли пройти іспит з державної мови та планують перездачу, що дозволить їм продовжити чинний тимчасовий дозвіл на проживання до кінця року.

За словами міністра внутрішніх справ Латвії, Маріса Кучинського, якщо росіянин не вибере жоден із законних шляхів і залишить все як є, то на нього не буде ведено жодних полювань. Проте його життя стане складнішим: він не зможе відкрити рахунок в жодному банку, не отримає пенсії і не буде мати право на безкоштовні медичні послуги. Також йому не дозволять працювати в компаніях, які діють на території Латвії.

Раніше повідомлялося, що влада Литви анулює посвідки на проживання більш ніж тисячі білоруських і російських громадян. На думку керівництва країни, вони становлять загрозу безпеці. 

До слова, сейм Литви ухвалив закон, що тимчасово обмежує можливості громадян Росії та Білорусі отримувати литовські візи, подавати заяву на отримання посвідки на проживання (ВНЖ), купувати нерухомість, а також ввозити та вивозити українські гривні.

Теги: правила влада послуги документи Латвія закон нерухомість

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія прагне зберегти контроль над окупованими українськими територіями
Кремль розкрив, які області України прагне контролювати
6 серпня, 17:23
15 серпня – День археолога
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 серпня, 00:54
Тепер туристи на Балібудуть молитися у горах
На Балі ввели дивне правило для туристів, які хочуть піти у гори
18 серпня, 18:53
У 2023 році таку допомогу від міста вже отримали близько 1 800 членів сімей на загальну суму понад 53 мільйони гривень.
Підтримка родин загиблих воїнів. Столична влада розкрила цифри
21 серпня, 16:47
Гельсінкі конфіскує арену, яка належить російським олігархам: названо причину
Гельсінкі конфіскує арену, яка належить російським олігархам: названо причину
28 серпня, 23:38
Безпілотники SYPAQ, яким, на думку росіян, атакували аеродром у Курську
Дрони непомітні для радіолокаційних систем: росіяни ниють через атаку на аеродром у Курську
27 серпня, 21:50
Німець вирішив понівичити авто українців та отримав штраф
Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний
29 серпня, 09:29
Голова МЗС Туреччини в Москві закликав до відновлення «зернової угоди»
Голова МЗС Туреччини в Москві закликав до відновлення «зернової угоди»
31 серпня, 19:42
Виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій провів екскурсію для журналістів
Сауна, трапезна та кімната для переговорів: Журналісти показали резиденцію Онуфрія (відео)
Вчора, 11:41

Соціум

Евакуація вокзалу в Москві, набір пропозицій ООН для відновлення зернової угоди: головне за ніч
Евакуація вокзалу в Москві, набір пропозицій ООН для відновлення зернової угоди: головне за ніч
Тисячі росіян можуть покинути країну. Латвія змінила правила отримання посвідок на проживання
Тисячі росіян можуть покинути країну. Латвія змінила правила отримання посвідок на проживання
КНДР зімітувала ядерну атаку, щоб попередити ворогів – ЗМІ
КНДР зімітувала ядерну атаку, щоб попередити ворогів – ЗМІ
У столиці Латвії пройдуть військові навчання НАТО з планування операцій
У столиці Латвії пройдуть військові навчання НАТО з планування операцій
У Туреччині зафіксувано падіння метеорита (відео)
У Туреччині зафіксувано падіння метеорита (відео)
У Москві скасовано понад 20 авіарейсів та евакуюють Київський вокзал: причина
У Москві скасовано понад 20 авіарейсів та евакуюють Київський вокзал: причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Путін втратив свого головного покупця. Індія навідріз відмовляється від нафти
26K
«Де вишиванки?»: мережу збурило фото школярок у радянській формі
17K
Удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки атаки
14K
Чехів почала дратувати допомога біженцям із України – ЗМІ
9782
Перша сцена України. Про династії та клани у театрі Франка
6225
Військові успіхи в морі дали змогу Україні реалізувати експортний коридор морським шляхом – експерт

Новини

Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
Вчора, 11:07
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
Вчора, 06:37
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
Вчора, 05:26
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту