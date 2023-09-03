Тисячі росіян можуть покинути країну. Латвія змінила правила отримання посвідок на проживання

Приписи покинути країну до 2 грудня отримають приблизно 4-5 тисяч людей

У Латвії введено нові правила отримання посвідки на проживання, згідно з яким тисячі росіян можуть отримати приписи залишити країну. Про це повідомляє пресслужба Управління у справах громадянства та міграції Латвії.

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Згідно з внесеними поправками до Закону про імміграцію, понад 25 тисяч осіб, які підпадають під ці нові правила, повинні подати свої документи до Управління у справах громадянства та міграції до 1 вересня з метою отримання статусу постійного мешканця Європейського Союзу на підставі тесту з державної мови та підтвердження платоспроможності.

Повідомляється, що приписи покинути країну до 2 грудня отримають приблизно 4-5 тисяч людей. Ті, хто не зміг подати документи для отримання статусу постійного мешканця Європейського Союзу, можуть розглядати можливість отримання тимчасового дозволу на проживання. Проте цей дозвіл не надає доступ до багатьох соціальних допомог і більшої частини медичних послуг.

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За даними видання "Latvijas Reitingi", станом на 20 серпня лише 12 312 громадян Росії подали документи для отримання статусу постійного жителя ЄС, і лише 2 570 з них успішно його отримали. Декілька тисяч осіб не змогли пройти іспит з державної мови та планують перездачу, що дозволить їм продовжити чинний тимчасовий дозвіл на проживання до кінця року.

За словами міністра внутрішніх справ Латвії, Маріса Кучинського, якщо росіянин не вибере жоден із законних шляхів і залишить все як є, то на нього не буде ведено жодних полювань. Проте його життя стане складнішим: він не зможе відкрити рахунок в жодному банку, не отримає пенсії і не буде мати право на безкоштовні медичні послуги. Також йому не дозволять працювати в компаніях, які діють на території Латвії.

Раніше повідомлялося, що влада Литви анулює посвідки на проживання більш ніж тисячі білоруських і російських громадян. На думку керівництва країни, вони становлять загрозу безпеці.

До слова, сейм Литви ухвалив закон, що тимчасово обмежує можливості громадян Росії та Білорусі отримувати литовські візи, подавати заяву на отримання посвідки на проживання (ВНЖ), купувати нерухомість, а також ввозити та вивозити українські гривні.