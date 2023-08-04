Литва анулює посвідки на проживання громадянам РФ і Білорусі

Уряд Литви розіслав жителям країни анкету із запитаннями про їхнє ставлення до вторгнення Росії в Україну

Влада Литви анулює посвідки на проживання більш ніж тисячі білоруських і російських громадян. На думку керівництва країни, вони становлять загрозу безпеці. Про це повідомляє Bloomberg.

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Відповідне рішення було ухвалене після того, як уряд Литви розіслав жителям країни анкету із запитаннями про їхнє ставлення до вторгнення Росії в Україну.

За даними Департаменту міграції Литви, у країні проживає понад 58 тис. білоруських і понад 16 тис. російських громадян.

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Крім цього, у зв'язку з присутністю в країні найманців «Вагнера» Литва може закрити два з шести пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, Литва через «вагнерівців» закриває частину пунктів пропуску.

Раніше повідомлялося, що сейм Литви ухвалив закон, що тимчасово обмежує можливості громадян Росії та Білорусі отримувати литовські візи, подавати заяву на отримання посвідки на проживання (ВНЖ), купувати нерухомість, а також ввозити та вивозити українські гривні.

Також повідомлялося, що цьогоріч 309 білорусів та 38 росіян не отримали посвідку на проживання у Литві через загрозу національній безпеці країни.