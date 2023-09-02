Сауна, трапезна та кімната для переговорів: Журналісти показали резиденцію Онуфрія (відео)

Окрім приватних покоїв, розташовані приміщення, в яких раніше відбувався священний синод Московського патріархату

Журналісти показали колишню резиденцію предстоятеля УПЦ МП Онуфрія на території Києво-Печерської Лаври. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

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На території заповідника у Нижній Лаврі розташована триповерхова будівля з сауною. Також там, окрім приватних покоїв, розташовані приміщення, в яких раніше відбувався священний синод Московського патріархату та, зокрема, зачитували молитви за російських військовополонених. Звільняючи приміщення, представники УПЦ МП вивезли з резиденції всі меблі, ікони та зняли освітлення.

Виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій провів екскурсію для журналістів.

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Він показав кімнати, де відбувався священний синод Московського патріархату і де раніше висів портрет патріарха РПЦ Кирила.

У колишній резиденції Онуфрія є кімната для переговорів, трапезна, а також – приміщення, де вже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну провели молитву за російських військовополонених.

«Трапезна, де відбувалися великі свята, великі події якісь, урочисті заходи. І, звісно ж, тут знаходилась тільки така і духовна вища еліта, і з мирян, знову-таки, не смертні люди. Це були представники такої вищої еліти, які були благодійниками УПЦ (МП), які підтримували різними способами цю ідеологію «руського міру», і тут святкували якусь-таку перемогу в тому, що їм вдалося в вкотре обдурити українців», – розповів Авраамій.

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У підвальному поверсі було виявлено також простору сауну.

Як повідомлялося, митрополит Московської церкви в Україні Онуфрій уже двічі співслужив митрополиту в Борисполі Антонію (Паканичу) після 28 липня, коли той виклав відео із категоричною критикою підписантів звернення, щодо скликання нового Собору для відмежування від РПЦ.

Нагадаємо, священники Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Знищення одеського собору вони називають варварським. Духовенство просить скликати Собор УПЦ, де має відбутися остаточний розрив із РПЦ у зв’язку з геноцидом українців російськими окупантами. Представники московського патріархату переконані, що це єдиний спосіб для УПЦ бути вільною від російського впливу та відстоювати інтереси українського народу.

Пізніше стало відомо, що Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою.