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Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний
Німець вирішив понівичити авто українців та отримав штраф
фото: DPA

Німецький політик вирішив пошкодити автомобіль українців

У німецькому Баден-Бадені член міської ради намалював свастику на двох автомобілях з українськими номерами та написав на них великими літерами «Fuck UA». За фактом даного правопорушення політику виписано штраф «за використання атрибутики антиконституційних організацій» та образу. Про це повідомила прокуратура Баден-Бадена, пише Deutsche Welle.

До якої саме політичної фракції належить політик-правопорушник, не уточнюється. Він звинувачується в тому, що у січні та березні поточного року розмалював по одному з українських автомобілів на одному з підземних парковок.

Міська влада Баден-Бадена проведе додаткову перевірку, щоб з'ясувати, які наслідки ці інциденти можуть мати для порушника. Лише після цього, можливо, буде зроблена заява, зазначили у міськраді.

Згідно з повідомленнями, політику 24 серпня було виписано штраф у розмірі його 50-денного окладу. Точна сума грошового стягнення, яке поки що ще не набрало чинності, не називається.

Нагададаємо, німецький громадський радіомовник Deutschlandfunk втрапив у скандал. В етері однієї з передач прозвучав коментар про те, що для завершення війни в Україні необхідно четвертувати президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє Bild.

У програмі «Контроверс» відбулося обговорення на тему, як можна зупинити агресивну війну Росії проти України. Один зі слухачів закликав до четвертування й обезголовлення Зеленського.

«Арештувати Зеленського і його банду злочинців, його банду геноциду, четвертувати його живцем і відрубати йому голову», – сказав чоловік на прізвище Фішер.

Як пише видання, зазначена програма Deutschlandfunk передбачає формат, у якому зіштовхуються багато думок на одну тему  – як у прямому етері, так і в записі. Відомо, що коментар Фішера був записаний заздалегідь. Це журналістам Bild підтвердила пресслужба радіо.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив про можливі незручні рішення, які стосуватимуться України.Олаф Шольц на пресконференції зі своїм колегою з Австрії Карлом Нехаммером наголосив, що Німеччина ухвалює складні рішення для надання військової підтримки Україні, і заявив, що Берлін буде радий будь-якій допомозі для Києва з боку партнерів.

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Теги: прокуратура Німеччина радіо штраф скандал чоловік Берлін влада Олаф Шольц

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