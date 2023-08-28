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Гельсінкі конфіскує арену, яка належить російським олігархам: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Гельсінкі конфіскує арену, яка належить російським олігархам: названо причину
Фото: Yle

До цього часу міська влада не мала права взяти під свій контроль акції компанії, оскільки орендна плата за ділянку і податок на нерухомість сплачувалися вчасно

Влада фінської столиці Гельсінкі може взяти під свій контроль одну з найбільших арен у країні, яка належить російським олігархам, через невчасну оплату орендної плати. про це передає Yle.

До цього часу міська влада не мала права взяти під свій контроль акції компанії, яка управляє ареною, оскільки орендна плата за ділянку і податок на нерухомість сплачувалися вчасно.

Проте, останній платіж за оренду в розмірі 100 000 євро залишився неоплаченим. Цей платіж повинен був бути перерахований до середини липня.

Наступний платіж має бути здійснений до середини жовтня. Якщо орендну плату не буде вчасно сплачено, арену доведеться продати через її конфіскацію.

Мер міста Юхану Вартіайнен висловив надію, що у довгостроковій перспективі арена матиме нового приватного власника.

Міністр закордонних справ Еліна Валтонен раніше заявила, що влада шукає вихід із ситуації.

«Гельсінкі Арена», що може вмістити 15 500 глядачів – один із найбільших у країні багатофункціональних майданчиків для проведення заходів. Генеральними власниками будівлі є російські олігархи Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг, які внесені до списку санкцій через війну, розв'язану Росією в Україні. Росіяни володіють частиною арени через Arena Events.

Раніше повідомлялося, що митна служба Німеччини почала заарештовувати автомобілі на російських номерах. Навіть особисті машини росіян на німецькій території тепер під забороною. Росіяни істерично заявляють про випадки конфіскації місцевими митниками автомобілів із російською реєстрацією на що посольство країни-агресора у Німеччині просто розводить руками. 

До слова, Вищий антикорупційний суд у четвер, 10 серпня, стягнув за законом про санкції в дохід держави 100% частки статутного капіталу підприємства, яке виробляє машинобудівну продукцію подвійного призначення і належало російському політику. 

Теги: санкції нерухомість олігархи машини посольство Антикорупційний суд влада роман росіяни

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