Дрони непомітні для радіолокаційних систем: росіяни ниють через атаку на аеродром у Курську

БПЛА можуть нести 4-5 кілограмів вантажу у варіанті камікадзе

Під час атаки на військовий аеродром у російському Курську Україна використовувала австралійські безпілотники SYPAQ. Таку думку публікує близький до ВКС РФ телеграм-канал Fighterbomber.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пропагандистський паблік країни-терористки зазначає, що ці дрони виготовлені повністю з просоченого воском паперу і гумок, що робить їх практично непомітним для радіолокаційних систем (РЛС).

Такі БПЛА можуть нести 4-5 кілограмів вантажу у варіанті камікадзе. «Сьогодні вночі українці використовували їх купою, упереміш з дронами з бойовою частиною і з порожніми дронами», – ідеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також наголошується, що дані безпілотники можуть оснащуватися електричними двигунами. І, мовляв, якщо БПЛА, що атакували Курськ, були оснащені такими двигунами, це означає, що «запускали їх не з України».

Також канал розповів, що на атакованому курському аеродромі встановлено «стандартний захист». «Глушилки GPS сигналу, частот «Старлінка» і відомих частот управління дронами. Кулемети з трассерами і прицілами нічного бачення і теплоками. Прожектор. Ну і звичайно габіони, мішки з піском і сітки де це можливо», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня контррозвідка Служби безпеки України групою дронів-камікадзе атакувала російський військовий аеродром у Курську. Метою ударів було знищення літаків та систем ППО.

Нагадаємо, у Росії заявили, що в ніч проти 27 серпня та зранку країну атакували два безпілотники літакового типу. Як стверджується, їх знищила протиповітряна оборона. Один дрон врізався в багатоквартирний будинок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше російська влада заявила про чергову атаку українського дрона – на Брянщині впав безпілотник: губернатор знайшов причетних.

Зауважимо, у ніч на 25 серпня у Тульській та Калузькій областях РФ прогриміли вибухи. Водночас у Москві аеропорти «Внуково» і «Домодєдово» тимчасово закривалися на прийом і виліт літаків.

Крім того, країна-терорист РФ повідомляла, що в ніч на 24 серпня Україна нібито спробувала атакувати об'єкти Росії трьома безпілотниками.

Також уночі 23 серпня у Москві та в Підмосков'ї пролунали вибухи через нібито атаку безпілотників. Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру «Москва-сіті», ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області.