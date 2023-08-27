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Дрони непомітні для радіолокаційних систем: росіяни ниють через атаку на аеродром у Курську

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дрони непомітні для радіолокаційних систем: росіяни ниють через атаку на аеродром у Курську
Безпілотники SYPAQ, яким, на думку росіян, атакували аеродром у Курську
фото з відкритих джерел

БПЛА можуть нести 4-5 кілограмів вантажу у варіанті камікадзе

Під час атаки на військовий аеродром у російському Курську Україна використовувала австралійські безпілотники SYPAQ. Таку думку публікує близький до ВКС РФ телеграм-канал Fighterbomber.

Пропагандистський паблік країни-терористки зазначає, що ці дрони виготовлені повністю з просоченого воском паперу і гумок, що робить їх практично непомітним для радіолокаційних систем (РЛС).

Такі БПЛА можуть нести 4-5 кілограмів вантажу у варіанті камікадзе. «Сьогодні вночі українці використовували їх купою, упереміш з дронами з бойовою частиною і з порожніми дронами», – ідеться в повідомленні.

Також наголошується, що дані безпілотники можуть оснащуватися електричними двигунами. І, мовляв, якщо БПЛА, що атакували Курськ, були оснащені такими двигунами, це означає, що «запускали їх не з України».

Також канал розповів, що на атакованому курському аеродромі встановлено «стандартний захист». «Глушилки GPS сигналу, частот «Старлінка» і відомих частот управління дронами. Кулемети з трассерами і прицілами нічного бачення і теплоками. Прожектор. Ну і звичайно габіони, мішки з піском і сітки де це можливо», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня контррозвідка Служби безпеки України групою дронів-камікадзе атакувала російський військовий аеродром у Курську. Метою ударів було знищення літаків та систем ППО. 

Нагадаємо, у Росії заявили, що в ніч проти 27 серпня та зранку країну атакували два безпілотники літакового типу. Як стверджується, їх знищила протиповітряна оборона. Один дрон врізався в багатоквартирний будинок.

Раніше російська влада заявила про чергову атаку українського дрона – на Брянщині впав безпілотник: губернатор знайшов причетних.

Зауважимо, у ніч на 25 серпня у Тульській та Калузькій областях РФ прогриміли вибухи. Водночас у Москві аеропорти «Внуково» і «Домодєдово» тимчасово закривалися на прийом і виліт літаків.

Крім того, країна-терорист РФ повідомляла, що в ніч на 24 серпня Україна нібито спробувала атакувати об'єкти Росії трьома безпілотниками.

Також уночі 23 серпня у Москві та в Підмосков'ї пролунали вибухи через нібито атаку безпілотників. Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру «Москва-сіті», ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області.

Теги: бізнес українці Україна будинок безпілотник влада Москва аеродром росіяни

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