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    У світі

    Трамп анонсував новий саміт із лідером КНДР

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    <p>Місце проведення саміту ще не визначено</p> - Трамп анонсував новий саміт із лідером КНДР

    Місце проведення саміту ще не визначено

    Американський президент Дональд Трамп планує зустрітися з північнокорейським лідером у січні-лютому наступного року

    Президент США Дональд Трамп планує вдруге зустрітися із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на початку наступного року.

    «Я думаю, що ми зробимо це у січні-лютому», - сказав він журналістам у суботу, 1 грудня, на борту літака, повертаючись до Вашингтона з саміту G20 в Аргентині, передає агенція dpa.

    За словами Трампа, обговорюють три варіанти щодо місця проведення нового саміту, остаточне рішення ще не ухвалене. Він також зауважив, що сподівається колись прийняти лідера КНДР у США.

    Раніше на полях саміту Трамп обговорив денуклеаризацію Корейського півострова з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Лідери двох держав погодилися з необхідністю «неухильного виконання чинних санкцій для забезпечення того, щоб КНДР розуміла, що денуклеаризація є єдиним шляхом», - повідомила прес-секретарка Дональда Трампа Сара Сандерс, цитує агентство AFP.

    На початку листопада державний секретар США Майк Помпео мав зустрітися з високопоставленим представником Пхеньяна, але зустріч була раптово відкладена. Північна Корея наполягає на тому, щоб Вашингтон послабив свої санкції.

    Нагадаємо, на історичній зустрічі у червні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали декларацію про готовність до спільних дій щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак жодних чітких термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.

    Однак у серпні незалежні експерти підготували доповідь для Ради Безпеки ООН, з якої випливало, що Пхеньян не припинив розробку ядерної та ракетної програми. Видання The Washington Post повідомило, що, за даними американських розвідувальних служб, КНДР будувала нові ракети. Згідно з даними, отриманими з супутникових знімків, Пхеньян розробляв щонайменше одну або дві міжконтинентальні балістичні ракети на рідкому паливі.

    Джерело: Deutsche Welle

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