Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію, в якій згадав Зеленського
Нова історія Трампа перегукується з його неправдивими заявами часів президентства
Під час суботнього передвиборчого мітингу в Огайо колишній президент США Дональд Трамп розповів вигадану історію про те, як він нібито перехитрив своїх опонентів-демократів, оприлюднивши «запис» телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році, яка стала ключовим фактором першого імпічменту Трампа. Про це повідомляє CNN.
За словами Трампа, він дозволив демократам робити «все більш дикі і дикі» заяви про те, що він висловив Зеленському, «а потім ми опублікували запис».
Трамп стверджував, що коли представник Демократичної партії Ненсі Пелосі з Каліфорнії, яка тоді була спікером Палати представників, «почула» цей запис, вона була розлючена тим, що її обдурили попередні «неправдиві» описи дзвінка її союзників; він стверджував, що Пелосі сказала це «своїм людям»: «У що, чорт забирай, ви мене втягнули? Ви чули цей дзвінок? Він не робив нічого з цього!»
Трамп запевнив, що Пелосі сказала: «Давайте просто зробимо вигляд, що він це зробив, і продовжимо рухатися вперед».
У CNN перевірили факти і виявилося, що історія Трампа - цілковита вигадка. Жодного запису його розмови із Зеленським ніколи не було оприлюднено; Пелосі не могла розсердитися на своїх союзників після прослуховування запису розмови, оскільки вона ніколи не чула запису цієї розмови. Насправді, через майже п'ять років після дзвінка в липні 2019 року не існувало жодного відомого запису розмови з американської сторони.
Те, що Білий дім Трампа фактично оприлюднив у вересні 2019 року, було приблизною письмовою стенограмою розмови, яка скоріше підтверджувала, ніж суперечила основним твердженням урядового викривача про те, що сказав Трамп.
Речник Пелосі Аарон Беннетт заявив у неділю, що історія Трампа є «нісенітницею без фактів».
Телефонні розмови президента США з іноземними лідерами зазвичай не записуються американською стороною. Замість цього вони неточно фіксуються в письмовій формі за допомогою програмного забезпечення та американських чиновників, які їх прослуховують.
Підполковник армії у відставці Александр Віндман, який був одним із чиновників, що слухали розмову Трампа із Зеленським, будучи на той час головним експертом з питань України в Раді національної безпеки Білого дому (і який пізніше став важливим свідком у розслідуванні щодо імпічменту), повідомив CNN у текстовому повідомленні в неділю, що «немає жодних записів» цієї розмови.
Нова історія Трампа перегукується з його неправдивими заявами часів президентства.
З кінця 2019 року Трамп намагається переписати реальність про телефонну розмову із Зеленським, в якій після того, як Зеленський сказав, що Україна хоче купувати зброю у США, Трамп підштовхнув його розслідувати справу проти Джо Байдена, який тоді був потенційним опонентом Трампа від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року, а також дослідити безпідставну теорію змови про нібито втручання України у вибори 2016 року (в які втрутилася Росія).
Неправдива історія, з якою Трамп виступив на своєму суботньому мітингу, була більш драматичною версією брехні, яку він розповідав понад чотири роки тому, і яку CNN тоді перевірила на достовірність.
Раніше кандидат президентських виборів у США та ексочільник країни Дональд Трамп знову розкритикував військову та фінансову допомогу Україні. Він назвав Володимира Зеленського «найбільшим продавцем в історії».
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