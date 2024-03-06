Україна закупила у ЄС 350 тис. снарядів

Метою Європейського союзу є поставити 1,1 млн снарядів до кінця року у вигляді пожертвувань

Україна за власними контрактами придбала у європейських країн боєприпаси

Україна сама закупила понад 350 тис артилерійських снарядів у оборонної промисловості Європи. Про це повідомив віцепрезидент ЄС Жозеп Боррель, який заявив, що окрім боєприпасів, наданих і закуплених державами ЄС, Україна придбала снаряди за власними контрактами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Україна сьогодні потребує 200 тис боєприпасів калібру 155 мм на місяць. Це становить 2,5 млн на рік», – розповів Жозеп Боррель. За його словами, зараз країни Європи підтримують Україну передаючи боєприпаси зі своїх запасів та збільшивши виробництво на оборонних підприємствах.

Боррель зазначив, що «можна мати багато грошей, проте вони не стануть снарядами», якщо промисловість не здатна виробляти потрібну кількість боєприпасів. «Вам необхідно конвертувати фінансові потужності у промислові потужності, щоб забезпечити постачання боєприпасів», – наголосив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Віцепрезидент ЄС додав, що метою Європейського союзу є поставити всього 1,1 млн снарядів до кінця року у вигляді пожертвувань. «Цього буде недостатньо, але це набагато більше, ніж ми могли очікувати», – зазначив він.

Жозеп Боррель наголосив, що з’явилися «деякі ініціативи» щодо пошуку інших джерел постачання, які могли б прискорити поповнення запасів України. За його словами, джерело постачання – це прямі контракти між Україною та європейською промисловістю, що дозволило забезпечити поставку понад 350 тис боєприпасів до нашої країни.

Нагадаємо, чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

До слова, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України. Також Бельгія виділяє 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, яких гостро потребує Україна.