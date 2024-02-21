У Москві з продажу вилучено тираж газети із фото Навального на обкладинці

У вилученому з продажу номері було надруковано матеріал про смерть Навального

Редакція газети не знає, чому номер вилучили з продажу

У Москві з продажу вилучили весь тираж газети «Співрозмовник», на обкладинці якої була фотографія Олексія Навального. Про це повідомили представники редакції газети, пише Telegram-канал «Кровавая барыня».

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У вилученому з продажу номері було надруковано матеріал про смерть Навального в колонії, а також коментарі відомих громадських діячів, журналістів та правозахисників, які висловили свою думку щодо загибелі політика.

Обкладинка газети, тираж якої було вилучено з продажу в Москві фото: «Кровавая барыня»/Telegram

У коментарі телеграм-каналу SotaVision журналістка видання Олена Мільчановська заявила, що «все це дуже серйозно і навіть трохи страшно» і додала, що в редакції не знають, чому номер вилучили з продажу.

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Вона також зазначила, що Роскомнагляд заблокував сайт газети, на якому було викладено матеріали про Навального з вилученого з продажу номера.

Нагадаємо, пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер. Згодом команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін.

Як повідомлялося, у російських містах пройшли акції у пам'ять про Олексія Навального. У Санкт-Петербурзі, за повідомленням місцевих ЗМІ, затримали близько 60 осіб. Поліція також затримала учасників акцій Єкатеринбурзі, Москві, Самарі, Новосибірську та інших містах.

До слова, дружина Навального Юлія, записала відеозвернення, в якому розповіла, що знає причину, через яку російський диктатор Путін вбив свого опонента.

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Згодом мати Навального записала звернення до Путіна.

Зазначимо, що головний «кат» Путіна отримав підвищення після смерті Навального.