«Припиніть чинити опір». Явлінський послухав 90 хвилин Путіна і написав звернення до українців

Явлінський: «Незалежно від результатів завершення конфлікту, Росія залишиться однією з двох найбільших ядерних світових держав»

Російський політик, засновник політсили «Яблуко», уродженець Львова Григорій Явлінський закликав владу України «одуматися, перестати жертвувати життям своїх громадян, припинити чинити опір і погодитися на вимоги Росії». Статтю політика опубліковано на його офіційному сайті.

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Явлінський висловив упевненість у тому, що продовження бойових дій не принесе нічого доброго жодній із сторін. Він також зазначив, що ситуація на фронті за останній рік не зазнала значних змін.

«Залужний ще раніше заявив, що бойові дії зайшли в глухий кут – тобто визнав те, що було зрозуміло військовим експертам і деяким політикам ще за рік до того. Щоб зрозуміти масштаби руйнувань, неминучість яких була очевидною вже минулої зими, достатньо подивитися на кадри з Бахмута, Авдіївки, Вугледара», – зауважує політик.

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На думку Явлінського, Україна має бути зацікавлена на початку переговорів про припинення вогню, оскільки продовжувати бойові дії для неї означає дійти до деградації, подальших руйнувань та непоправних втрат.

«Усі розмови про якусь мирну конференцію, на якій зберуться великі цього світу, щоб на тлі військового успіху України вимагати від Росії здатися і підписати мирний договір, – це навіть не ілюзія, це обман. Нічого такого не буде і не може бути», – переконаний лідер політичної російської партії «Яблуко».

Явлінський вважає, що майбутнє сучасної України як європейської незалежної країни нібито стає дедалі більш непередбачуваним, тоді як Росія в будь-якому разі, незалежно від результатів завершення війни, залишиться однією з двох найбільших ядерних світових держав.

Наразі Явлінський перебуває в Москві. Так, Григорій Явлінський каже, що мав зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, на якій він нібито намагався вмовити його піти на переговори. Про це він розповів в коментарі для The New York Times.

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За словами Явлінського, він намагався переконати Путіна в масштабах російських втрат в Україні, які перевищили радянські за 10 років війни в Афганістані.

Потім Явлінський висловив те, що, за його словами, було його основним посилом протягом 90-хвилинної зустрічі: якщо Путін був би готовий «принаймні подумати про припинення вогню», то Явлінський, який народився на заході України, був би готовий виступити в ролі переговорника. «Той факт, що він погодився говорити зі мною так довго, говорить сам за себе», – зазначив він.

Раніше політик заявляв, що встановити мир між РФ та Україною можна за прикладом двох європейських держав – Франції та Німеччини, які довгі роки воювали за Ельзас та Лотарингію. Тепер же, зазначив Явлінський, на сьогоднішній день приналежність цих територій не викликає ні в кого суперечок, на відміну від багатьох інших регіонів у світі.

Зазначимо, Явлінський кардинально змінив риторику. Так, у жовтні 2021 року він пророкував війну та засуджував «грубі ксенофобські та шовіністичні» заяви Кремля стосовно України.

Нагадаємо, голова військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер, заявив, що країнам Альянсу не слід думати, що вони продовжать жити у мирі, і їм потрібно готуватися до війни з Росією, яка сильно торкнеться звичайних людей.

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Також видання Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу повідомило, що Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО.