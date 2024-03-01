Кадиров відцензурував промову Путіна, прибравши з неї згадку про юдеїв

У цитаті, наведеній в телеграм-каналі Кадирова згадка про іудеїв виявилася вирізаною, при цьому представники трьох інших конфесій згадуються як і в оригіналі

Публікуючи відцензуровану цитату Путіна, Кадиров наголосив, що це – «найважливіші для кожного росіянина слова, які потрібно уважно переслухати, перечитати та запам'ятати»

Цитуючи послання російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів, глава Чечні Рамзан Кадиров прибрав з його промови згадку послідовників іудаїзму. Про це повідомляють росЗМІ.

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В оригінальному варіанті Путін говорить: «Наші солдати і офіцери – християни і мусульмани, буддисти і послідовники іудаїзму насправді краще за тисячу слів довели, що вікова згуртованість і єдність народу Росії – це колосальна сила, що все перемагає». Проте в цій же цитаті, наведеній у телеграм-каналі Кадирова, згадка про іудеїв виявилася вирізаною , при цьому представники трьох інших конфесій згадуються як і в оригіналі.

Публікуючи відцензуровану цитату Путіна, Кадиров наголосив, що це – «найважливіші для кожного росіянина слова, які потрібно уважно переслухати, перечитати та запам'ятати».

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Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров закликав припинити війну на сході та заявив, що готовий поїхати з «миротворчою місією» в Палестину.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін 29 лютого, оголосив послання до Федеральних зборів. Він наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. Путін зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами диктатора, Росія «скоро його продемонструє».

Також Путін визнав, що Україна для нього – питання життя і смерті. На думку Путіна, для Заходу те, що відбувається в Україні, є «лише покращенням свого тактичного становища».

Речник Єврокомісії Петер Стано прокоментував ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна у посланні до Федеральних зборів. Він заявив під час щоденного брифінгу у Брюсселі, що російський диктатор намагається перекласти вину за війну та продовжує обманювати націю.