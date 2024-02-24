Зеленський розповів, чи загрожує Куп’янську окупація

Глава держави наголосив, що допомога потрібна як Куп'янську, так й у цілому Харківському регіону

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що оборонна лінія українського захисту у Харківській області дуже непогана. Про це Зеленський сказав у Києві на спільній пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністрами Бельгії Александером де Кроо, Італії Джорджією Мелоні і Канади Джастіном Трюдо.

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Зокрема, бельгійський журналіст від імені міського голови Куп'янська запитав у Зеленського, чи погоджується той з думкою мера, що Захід має перестати обіцяти, а терміново надавати зброю зараз, поки не занадто пізно.

«Чи я погоджуюсь? Авжеж усім зрозуміло, що та оборонна підтримка, яка нам надається – важливо, аби вона приходила вчасно. Бувають затримки», – сказав Зеленський.

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Глава держави наголосив, що допомога потрібна як Куп'янську, так й у цілому Харківському регіону.

«Але я хочу вам сказати і нагадати мерові, що реальна оборонна лінія в Харківському регіоні дуже-дуже непогана. Завдяки нашим людям, але й завдяки оборонній підтримці наших партнерів. І про це треба не забувати. Авжеж, кожен день забирає людей, і тому знервованість і такий настрій меседжів мера зрозумілі. Але ми повинні бути і вдячними за те, що ми не на одинці проти такого ворога. І треба про це також не забувати», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у другу річницю початку повномасштабної агресії Росії проти України президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями, які брали участь в обороні аеропорту «Антонов», та вручив державні нагороди. Захід відбувся на території аеропорту «Антонов» біля міста Гостомеля на Київщині

Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до народу в день, коли виповнюється рівно два роки з початку повномасштабного вторгнення Росії на наші землі. Глава держави записав звернення в історичному для всієї країни місті – у Гостомелі, звідки окупанти розпочали свою невдалу спробу взяття Києва.

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Крім того, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва в день других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також сьогодні до Києва також прибули прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.

24 лютого в Україну приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.