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Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
Наразі причини вибуху на ТЕЦ у Тиві встановлюються
фото: Baza

Після вибуху на ТЕЦ у Росії госпіталізовано 18 людей

У ніч на 6 березня окупанти атакували Україну безпілотниками. У Сумах зафіксовано три прильоти в різних частинах міста. Президент Аргентини анонсував візит до України. У російській республіці Тива стався вибух на Шагонарській ТЕЦ. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 6 березня, щоб ви були в курсі подій. 

Нічна атака «Шахедів»

Уночі 6 березня російські окупанти атакували Україну безпілотниками. У більшості областей було оголошено повітряну тривогу.

Ще у вівторок ввечері було зафіксовано рух ворожих безпілотників, які продовжили атакувати Україну вночі.

Зокрема у Київській області працювали сили протиповітряної оборони, а в Одесі пролунала серія потужних вибухів.

Росіяни атакували дронами Суми

У ніч на 6 березня ворог атакував Суми безпілотниками типу «Шахед». Є три влучання. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано три прильоти в різних частинах міста. На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби.

Зазначається, що постраждалим надається необхідна медична допомога, а наслідки авіаційних ударів уточнюються.

Вибух на ТЕЦ у Росії

6 березня в російській республіці Тива стався вибух на Шагонарській ТЕЦ, унаслідок якого постраждали люди. Про це пишуть місцеві Telegram-канали. 

Голова республіки Владислав Ховалиг зазначив, що наразі причини вибуху на ТЕЦ встановлюються. На місці працюють оперативні служби, будівля оточена. Ймовірно, пожежа почалася в котельні.

Співробітників евакуювали з будівлі. Загиблих немає, але відомо про щонайменше 18 постраждалих. За даними Telegram-каналу Baza, постраждало понад 20 людей, 17 з яких госпіталізовано.

«Пожежу на Шагонарській ТЕЦ локалізовано. На цей момент 18 людей госпіталізовано. Шість перебувають у тяжкому стані. Дев'ятеро – у стані середньої тяжкості. Ще в трьох стан ближчий до задовільного», – згодом уточнив голова республіки.

Президент Аргентини анонсував візит до України

Президент Аргентини Хав'єр Мілей в червні планує відвідати Україну. Про це йдеться в повідомленні видання Infobae, яке Мілей опублікував у соцмережі X.

«Мілей планує продемонструвати підтримку Володимиру Зеленському в момент, коли російські війська йдуть у наступ на українській території, а громадська думка в Європі та США демонструє певну втому від незаконної війни, розв’язаної Володимиром Путіним», – йдеться в публікації Infobae.

Зазначається, що президент Аргентини стане першим лідером Латинської Америки, який приїде в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Держдеп США відреагував на знищення корабля «Сергій Котов»

Українці не раз показували, що можуть досягати перемог на полі бою. Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, коментуючи знищення російського корабля «Сергій Котов».

«Ми віримо, що Україна має план, який вона може виконати, щоб досягти перемог на полі бою. Ми бачили, як вони здобувають перемоги на полі бою, нещодавно в Чорному морі вони потопили ще один російський корабель. Тому я думаю у них є сюрпризи в запасі, чекаємо на них з нетерпінням», – зазначив Міллер.

Пентагон прокоментував можливості допомоги Україні без виділення $60 млрд

Іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України, окрім ухвалення законопроєкту з додатковим фінансуванням, що передбачає понад $60 млрд допомоги, немає. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

За його словами, міністерство оборони США, як і вся адміністрація Байдена, продовжує закликати Конгрес негайно ухвалити запит з додатковим фінансуванням, що передбачає понад $60 млрд допомоги для України.

«Ми продовжуємо закликати Конгрес якнайшвидше прийняти законопроєкт з додатковим фінансуванням, щоб ми могли підтримати Україну в скрутний для неї час – та, звісно ж, поповнювати наші власні запаси», – сказав представник оборонного відомства США.

Він наголосив, що Україні «потрібні всі ресурси, закладені в цьому пакеті». За словами Патріка Райдера, «насправді немає іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України на полі бою».

Теги: пожежа шахед соцмережі райдер наступ ворог президент Telegram Україна корабель окупанти вибух законопроєкт

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