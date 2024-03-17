Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського
Трамп поглузував із Зеленського
фото: ABC News

Трамп: «Я вам кажу, Зеленський – один із найкращих продавців в історії»

Кандидат президентських виборів у США та ексочільник країни Дональд Трамп знову розкритикував військову та фінансову допомогу Україні. Він назвав Володимира Зеленського «найбільшим продавцем в історії».

Глузлива заява пролунала під час виступу Трампа на передвиборчому мітингу в окрузі Монтгомері штату Огайо.

«Я вам кажу, Зеленський – один із найкращих продавців в історії. Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він їде із 50 або 60 мільярдами доларів. Я ніколи не міг цього зробити. Він – найкращий продавець. Краще багатьох. Ми повинні дати їм у борг, і якщо їм раптом вдасться перемогти, вони нам їх повернуть», – сказав претендент на пост президента США.

Нагадаємо, що в разі обрання президентом Дональда Трампа його другий термін буде дуже схожим на перший, тільки в режимі «турбо», вважає спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон.

Раніше помічник директора Факультету політичних і безпекових наук і міжнародних відносин Університету Центральної Флориди Обрі Джюетт у матеріалі «Главкому» висловив свою думку щодо розвитку подій в Україні при перемозі на виборах у США Дональда Трампа, який уже раніше займав посаду президента.

Також американський дипломат пояснив, чому Трамп знову рветься у президенти.

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан заявив: Трамп начебто має план завершення війни Росії проти України, однак не збирається фінансово підтримувати українців у разі повернення до влади після виборів в США. 

Президент Володимир Зеленський вважає, що ймовірний кандидат у президенти США Дональд Трамп не розуміє цілей російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України й тому виступає проти подальшої допомоги Києву.

Читайте також: Байден поглузував із Трампа: Один із кандидатів занадто старий, інший – я
Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юрій Риженков, генеральний директор Групи «Метінвест»
Перехід до зеленої металургії потребуватиме активного використання штучного інтелекту – глава «Метінвесту»
14 березня, 18:16
Інвестори у відновлювану енергетику України хочуть бачити від держави затверджену дорожню карту щодо плану та шляхів погашення боргів у зеленій енергетиці
У наглядовій раді Гарпоку мають бути представники виробників зеленої енергії – адвокат
4 березня, 17:12
Глава МЗС Франції висловився щодо відправки військових до України
«Французи не вмиратимуть за Україну»: очільник МЗС Франції виступив із новою заявою
1 березня, 13:56

Політика

Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського
Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського
Скільки росіян готові воювати? Опитування продемонструвало цікаву тенденцію
Скільки росіян готові воювати? Опитування продемонструвало цікаву тенденцію
Байден поглузував із Трампа: Один із кандидатів занадто старий, інший – я
Байден поглузував із Трампа: Один із кандидатів занадто старий, інший – я
Президент Чехії розповів, чи можливий компроміс між Росією та Україною
Президент Чехії розповів, чи можливий компроміс між Росією та Україною
Чи має Франція ліміт у допомозі Україні? Макрон дав відповідь
Чи має Франція ліміт у допомозі Україні? Макрон дав відповідь
Макрон прокоментував свій майбутній візит до України
Макрон прокоментував свій майбутній візит до України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Прощена неділя 2024: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
60K
Росіяни заявили про знищення трьох сотень бійців ЗСУ вакуумною бомбою: розвідка відповіла
9314
«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
7751
Російські добровольці звернулися до Путіна і назвали умову для переговорів
7506
Народна депутатка повідомила, хто був ціллю окупантів у Одесі
4584
Нардеп Микола Тищенко поскаржився у поліцію на переслідування

Новини

Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Сьогодні, 06:30
День мобілізаційного працівника в Україні. Що відзначаємо 17 березня
Сьогодні, 00:00
«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
Вчора, 15:35
Теплова генерація накопичила найбільші за чотири роки запаси вугілля на складах
Вчора, 13:48
Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня
Вчора, 06:15
Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua