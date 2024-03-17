Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського

Трамп: «Я вам кажу, Зеленський – один із найкращих продавців в історії»

Кандидат президентських виборів у США та ексочільник країни Дональд Трамп знову розкритикував військову та фінансову допомогу Україні. Він назвав Володимира Зеленського «найбільшим продавцем в історії».

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Глузлива заява пролунала під час виступу Трампа на передвиборчому мітингу в окрузі Монтгомері штату Огайо.

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«Я вам кажу, Зеленський – один із найкращих продавців в історії. Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він їде із 50 або 60 мільярдами доларів. Я ніколи не міг цього зробити. Він – найкращий продавець. Краще багатьох. Ми повинні дати їм у борг, і якщо їм раптом вдасться перемогти, вони нам їх повернуть», – сказав претендент на пост президента США.

Нагадаємо, що в разі обрання президентом Дональда Трампа його другий термін буде дуже схожим на перший, тільки в режимі «турбо», вважає спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон.

Раніше помічник директора Факультету політичних і безпекових наук і міжнародних відносин Університету Центральної Флориди Обрі Джюетт у матеріалі «Главкому» висловив свою думку щодо розвитку подій в Україні при перемозі на виборах у США Дональда Трампа, який уже раніше займав посаду президента.

Також американський дипломат пояснив, чому Трамп знову рветься у президенти.

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Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан заявив: Трамп начебто має план завершення війни Росії проти України, однак не збирається фінансово підтримувати українців у разі повернення до влади після виборів в США.

Президент Володимир Зеленський вважає, що ймовірний кандидат у президенти США Дональд Трамп не розуміє цілей російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України й тому виступає проти подальшої допомоги Києву.