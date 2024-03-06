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Дрони атакували комбінат під Курськом: розвідка розкрила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дрони атакували комбінат під Курськом: розвідка розкрила деталі
Гірничо-збагачувальний комбінат імені Варичева – одне з найбільших у Росії та СНД підприємств з видобутку та збагачення залізної руди
фото скріншот відео

Відбулося повторне влучання БПЛА у паливно-мастильний склад Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату РФ

Сьогодні, 6 березня, український безпілотник вдруге за ранок вдарив по гірничо-збагачувальному комбінату в Курській області Росії. Атака на Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області – це спецоперація воїнів-розвідників, повідомило джерело в Головному управлінні розвідки.

«Тривають заходи зі знешкодження об'єктів, задіяних у забезпеченні окупаційного корпусу держави агресора», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що гірничо-збагачувальний комбінат імені Варичева – одне з найбільших у Росії та СНД підприємств з видобутку та збагачення залізної руди.

Нагадаємо, сьогодні зранку російська влада заявляє про атаку дронів одразу у трьох областях. Зокрема повідомлялося, що БПЛА атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат ім. А.В. Варичева у Залізногірську Курської області. Безпілотник потрапив прямо резервуар з паливом на території підприємства, зараз пожежники намагаються ліквідувати спалах.

Також, як повідомляють росіяни, безпілотник ЗСУ спробував атакувати військовий аеродром «Балтімор» у Воронежі.

Теги: розвідка безпілотник росіяни росія

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