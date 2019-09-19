Помпео назвав атаку на нафтові об'єкти Саудівської Аравії «актом війни»



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Держсекретар США Майк Помпео

Помпео прибув на консультації в Джидду з правителями королівства щодо наступних кроків у відповідь на атаки дронів на нафтові об'єкти

Держсекретар США Майк Помпео назвав напад на саудівські нафтові об'єкти «військовим актом».

Про це він сказав під час перебування в Садівській Аравії в середу, 18 вересня, повідомляє CNN.

Помпео прибув на консультації в Джидду з правителями королівства щодо наступних кроків у відповідь на атаки дронів на нафтові об'єкти 14 вересня. Зокрема, у переговорах бере участь саудівський наслідний принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

«Нам пощастило, що в цій атаці не були вбиті американці, але кожен раз, коли ви робите подібний акт війни, завжди є ризик, що це може статися ... Це атака такого масштабу, якого ми не бачили раніше», - сказав держсекретар.

Високопоставлений американський дипломат заявив, що він знаходиться на Близькому Сході, щоб створити коаліцію для стримування Ірану, і дав зрозуміти, що адміністрація Трампа буде використовувати майбутню зустріч світових лідерів на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, щоб згуртувати підтримку дій проти Тегерана, який заперечує свою причетність до атак.

Нагадаємо, 18 вересня президент США Дональд Трамп доручив міністерству фінансів США розширити санкції проти Ірану.

Напередодні Іран попередив США про відсіч у випадку атаки.

Раніше Трамп звинуватив Іран у брехні щодо атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії.

Перед цим Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти після атаки безпілотників.

Джерело: РБК-Україна