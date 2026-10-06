Трамп схвалив першу за 65 років військову страту у США

Засудженого за вбивство 13 людей колишнього майора Нідала Хасана мають розстріляти, а час і місце виконання вироку визначить керівництво армії

Президент США Дональд Трамп схвалив страту колишнього майора американської армії та військового психіатра Нідала Хасана, який у 2009 році вбив 13 людей на військовій базі Форт-Гуд у Техасі. Вирок мають виконати через розстріл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Пентагону Шона Парнелла.

Рішення ухвалили за рекомендацією міністра війна США Піта Гегсета. Трамп погодив застосування розстрільної команди армії США. Дату та місце виконання смертного вироку має визначити міністр армії.

Якщо Хасана стратять, це стане першим виконанням смертного вироку американськими військовими з 1961 року. Тоді рядового Джона Беннетта стратили через повішення. Водночас останній відомий розстріл у межах американської військової юстиції відбувся ще у 1945 році.

Нідал Хасан був майором армії США та працював військовим психіатром. 5 листопада 2009 року він відкрив вогонь у медичному центрі на базі Форт-Гуд у Техасі, де військовослужбовці проходили підготовку перед відправленням за кордон.

Унаслідок стрілянини загинули 13 людей – 12 чинних військовослужбовців та один колишній військовий. Ще 32 людини зазнали поранень. Під час нападу Хасан вигукував «Аллаху акбар».

Стрільця зупинив поліцейський, який відкрив по ньому вогонь. Хасан зазнав тяжких поранень, унаслідок яких залишився частково паралізованим та пересувається на колісному кріслі.

У серпні 2013 року військовий суд визнав Хасана винним у навмисних убивствах та замахах на вбивство і засудив до смертної кари. Під час судового процесу він представляв себе самостійно, не викликав свідків, не давав свідчень та фактично не заперечував своєї відповідальності за стрілянину.

Під час розгляду справи також стало відомо, що Хасан виступав проти американських військових операцій в Іраку та Афганістані. Сам напад він згодом пояснював помстою за військові дії США у мусульманських країнах.

Військові страти у Сполучених Штатах є надзвичайно рідкісними. За американським Кодексом військової юстиції смертний вирок, винесений військовим судом, не може бути виконаний без схвалення президента США.

Остання військова страта у США відбулася 13 квітня 1961 року. Відтак у разі виконання вироку Хасану Сполучені Штати повернуться до застосування смертної кари у військовій системі після перерви тривалістю понад шість десятиліть.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє застосовувати смертну кару за певні злочини, скоєні у Вашингтоні. Президент США наголошував, що відновлення смертної кари стало одним із пріоритетів його адміністрації після повернення до Білого дому.