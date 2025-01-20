Джо Байден призупинив смертну кару на федеральному рівні, однак Дональд Трамп планує її відновити

Обраний президент Дональд Трамп відновить смертну кару на федеральному рівні, яку призупинив Джо Байден. Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що новообраний президент США також вимагатиме, щоб офіційні документи США, такі як паспорти, відображали стать громадян, визначену при народженні.

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп після інавгурації планує оголосити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою. Для цього він підготував заходи проти легальної та нелегальної імміграції. Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).

Зазначимо, що обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.