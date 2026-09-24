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Скільки держава виплачує на поховання: Пенсійний фонд назвав суми

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Скільки держава виплачує на поховання: Пенсійний фонд назвав суми
Розмір допомоги залежить від виду пенсії або страхового статусу померлого
фото: glavcom.ua

Пенсійний фонд пояснив порядок отримання допомоги

У разі смерті пенсіонера допомогу на поховання може отримати той, хто організував та здійснив поховання. Розмір виплати залежить від виду пенсії, яку отримував померлий. Про це розповідає «Главком» із посиланням на роз’яснення Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

Скільки виплачують за поховання пенсіонера

Якщо померлий отримував пенсію за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», допомога становить дві пенсії, які він отримував на момент смерті.

Для військових пенсіонерів діють інші правила. Якщо пенсію було призначено відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», допомога становить три місячні пенсії померлого. Водночас виплата не може бути меншою за п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 16 640 грн.

Як отримати виплату

Для призначення допомоги потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Заявник має надати:

  • паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • заяву про виплату допомоги на поховання;
  • свідоцтво про смерть;
  • витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть або довідку про смерть пенсіонера;
  • реквізити банківського рахунку.

Кошти зараховують на рахунок людини, яка здійснила поховання. Якщо банківського рахунку немає, виплату можна отримати через систему «Швидка копійка» у відділенні Ощадбанку за паспортом та ідентифікаційним кодом.

Якщо смерть пенсіонера зареєстрована за кордоном, заявник має подати свідоцтво про смерть або інший відповідний документ, легалізований згідно із законодавством.

Звернутися за допомогою на поховання пенсіонера можна без обмеження строку.

Кому передбачена допомога на поховання у розмірі 8 500 грн

Окремий вид допомоги передбачений у разі смерті застрахованої особи або члена її сім’ї, який перебував на її утриманні.

З 13 березня 2026 року розмір такої допомоги становить 8 500 грн. До цієї дати виплата становила 4 100 грн. Новий розмір застосовується до страхових випадків, які настали починаючи з 13 березня. Це передбачено постановою правління Пенсійного фонду України від 6 лютого 2026 року №6-1.

Допомогу можуть отримати застрахована особа, член її сім’ї або інша фізична чи юридична особа, яка здійснила поховання.

До членів сім’ї, які можуть вважатися такими, що перебували на утриманні, належать, зокрема, чоловік або дружина, діти, брати, сестри, онуки, батьки, дідусь і бабуся за прямою лінією спорідненості — за визначених законом умов.

Водночас член сім’ї не вважається таким, що перебував на утриманні, якщо мав самостійне джерело доходу, наприклад заробітну плату або пенсію.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що у проєкті державного бюджету на 2027 рік уряд пропонує збільшити максимальний розмір пенсії. Граничну виплату можуть підвищити з нинішніх 25 950 грн до 28 780 грн. Таким чином, максимальна пенсія може зрости на 2830 грн.

Водночас йдеться лише про законопроєкт №16000, зареєстрований у Верховній Раді 15 вересня. Документ наразі опрацьовується у профільному комітеті, тому запропоновані зміни ще можуть бути скориговані.

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Теги: смерть Пенсійний фонд поховання гроші

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