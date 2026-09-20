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Ціни на дизель у США побили історичний рекорд

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ціни на дизель у США побили історичний рекорд
У Каліфорнії дизельне пальне коштує вже понад $8 за галон
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Рекордне подорожчання пального вже позначається на американських фермерах і перевізниках

У США ціни на дизельне пальне досягли найвищого рівня за всю історію спостережень, перевищивши попередній рекорд 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та дані Управління енергетичної інформації США (EIA).

Дизель дорожчає рекордними темпами

За даними EIA, середня роздрібна ціна дизеля в США станом на 14 вересня становила $6,285 за галон (близько 74 грн за літр) – за тиждень вартість зросла на 32 центи. Рік тому середній показник був на рівні $3,739 за галон, тож за 12 місяців пальне подорожчало приблизно на 68%.

Попередній історичний максимум припав на червень 2022 року, коли середня ціна дизеля в країні сягнула $5,81 за галон. Новий показник перевищив той рівень майже на 48 центів.

Reuters зазначає, що рекордні ціни вже тиснуть на американських фермерів у розпал збору врожаю: дизель широко використовують у сільгосптехніці, вантажівках та іншому транспорті, тож подорожчання пального збільшує витрати виробників і перевізників.

Каліфорнія платить найбільше

Особливо високі ціни зафіксовано на західному узбережжі США. За даними EIA, 14 вересня середня вартість дизеля в Каліфорнії становила $8,039 за галон (близько 95 грн за літр) – тижнем раніше показник був $7,764.

Ціни за регіонами станом на той самий день:

  • Західне узбережжя загалом – $7,25 за галон;
  • Середній Захід – $6,25;
  • узбережжя Мексиканської затоки – $6,03.

Каліфорнія залишається окремим випадком через специфіку місцевого паливного ринку, водночас нинішній стрибок цін має загальнонаціональний характер.

Чому дорожчає пальне

Reuters пов'язує зростання з перебоями у світових поставках нафтопродуктів і скороченням потужностей нафтопереробки – зокрема з наслідками війни на Близькому Сході та пошкодженням нафтопереробних заводів.

Подорожчання дизеля найбільше відчувають галузі, де пальне – щоденна необхідність: фермери використовують його для тракторів і комбайнів, а перевізники – для вантажівок. За оцінкою Reuters, тривале зростання витрат може згодом позначитися і на вартості продовольства, адже дорожчають перевезення та виробництво.

Американська влада вже вживає заходів для стабілізації постачання: Міністерство транспорту США тимчасово послабило обмеження на тривалість роботи водіїв паливовозів, які перевозять бензин і дизель. Рішення розраховане на 90 днів і має пришвидшити доставку пального.

Нагадаємо, ціни на пальне залишаються високими й в Україні – «Главком» щодня стежить за вартістю бензину, дизеля та газу на українських АЗС.

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Теги: США Дональд Трамп бензин рекорд влада пальне перевезення дизельне пальне обмеження

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