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Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
Сі Цзіньпін перебуває з офіційним візитом у США
фото: Reuters

Сі Цзіньпін зазначив, що суперництво між США та Китаєм має бути здоровим і залишатися в певних межах

Китайський лідер Сі Цзіньпін на зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі заявив, що Китай і США повинні співіснувати в мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Ми повинні співіснувати в мирі. Як я вже неодноразово казав, Китай і Сполучені Штати як дві великі країни виграють від співпраці й обидві програють у протистоянні», – сказав Сі Цзіньпін.

Лідер Китаю зазначив, що суперництво між країнами має бути здоровим і залишатися в певних межах. За його словами, воно має нагадувати змагання, у якому одна сторона наздоганяє іншу, а не боротьбу, де один перемагає, а інший програє.

Зокрема, Сі Цзіньпін сказав, що військові обох країн «повинні підтримувати регулярний діалог і вдосконалювати механізми кризової комунікації та запобігання. «Пастку Фукідіда можна подолати», – додав він.

Що означає пастка Фукідіда

Гарвардський професор Грем Еллісон увів термін «пастка Фукідіда». Він описав ситуацію, коли зростаюча держава загрожує витіснити наявну світову наддержаву – динаміку, яка в історії зазвичай призводила до війни.

Еллісон зазначав, що ця теорія є актуальною у світлі піднесення Китаю на світовій арені в останні роки.

«Визначальним питанням щодо світового порядку в найближчі десятиліття буде: чи зможуть Китай і США уникнути пастки Фукідіда?», – написав Еллісон у Financial Times 2012 року.

Фукідід був давньогрецьким істориком і автором «Історії Пелопоннеської війни», яка розповідає про боротьбу між Афінами та Спартою у V столітті до нашої ери. Цей текст відомий тим, що став першим прикладом морального та політичного аналізу військової стратегії.

Нагадаємо, літак президента Китаю Сі Цзіньпін приземлився на об'єднаній базі Ендрюс 23 вересня. Очільника КНР зустріли довгою червоною доріжкою, салютом з батарейних гармат, почесним кордоном з 21 особи та прольотом двох бомбардувальників B1.

До слова, лідер Китаю Сі Цзіньпін після прибуття до Вашингтона заявив, що Китай і США можуть знайти підхід для співіснування в нову еру.

Як повідомлялося, зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на американській авіабазі не обійшлася без курйозних моментів. Трамп помітно відреагував на різкий гуркіт військових літаків, тоді як китайський лідер, який стояв поруч, залишився практично незворушним.

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп назвав свої стосунки із лідером Китаю Сі Цзіньпіном «міцною дружбою». Також Сі Цзіньпін сказав, що він і Трамп побудували особисті робочі стосунки.

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Теги: США Китай Сі Цзіньпін

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