Трамп записав прощальне відеозвернення

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп в останній день на цій посаді, проведе військову церемонію

Чинний президент США Дональд Трамп виступить зі зверненням перед тим, як залишить посаду глави держави, прощальна промова їм вже записана.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За даними телеканалу, дата виходу мови в ефір невідома. Про зміст звернення не повідомляється.

Відзначається, що останні дні перебування на посаді Дональда Трампа складалися з доповідей спецслужб про майбутню інавгурацію Джо Байдена, брифінгів Ради нацбезпеки з політичних питань і зустрічей зі співробітниками адміністрації, що йдуть зі своїх посад.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп в останній день на цій посаді, проведе військову церемонію.

Захід пройде на військовій базі Ендрюс неподалік від Вашингтона перед інавгурацією новообраного президента Джо Байдена. Після цього Трамп відправиться в свій маєток в штаті Флорида.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня в 12:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, кандидатуру Вікторії Нуланд, що раніше працювала помічником держсекретаря у справах Європи і Євразії новообраний президент США Джо Байден пропонує на посаду заступника держсекретаря у політичних справах.

До слова, Федеральне бюро розслідувань перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію у Вашингтоні з-за кордону.

Як повідомлялося, у Twitter з’явився офіційний акаунт обраного президента США Джо Байдена, який після інавгурації перетвориться на акаунт президента США @POTUS (President of the United States). Новий акаунт Байдена набрав уже понад 842 тисячі підписників.