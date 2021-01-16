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    У світі

    Заступником держсекретаря США стане симпатик Євромайдану

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    <p><span lang="uk-UA">Е</span><span lang="uk-UA">кс-помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд </span><span lang="uk-UA">запамʼяталася в Україні своїми візитами на революційний майдан</span></p> - Заступником держсекретаря США стане симпатик Євромайдану

    Екс-помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запамʼяталася в Україні своїми візитами на революційний майдан

    Фото: DW

    Джо Байден запропонував нову посаду для Вікторії Нуланд

    Кандидатуру Вікторії Нуланд, що раніше працювала помічником держсекретаря у справах Європи і Євразії новообраний президент США Джо Байден пропонує на посаду заступника держсекретаря у політичних справах. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.

    Варто зазначити, що Нуланд працювала представницею Державного департаменту США в 2011—2013 рр. Пізніше – помічницею державного секретаря США у справах Європи та Євразії. У 2013 році, під час подій Революції Гідності в Україні, в ранзі помічника держсекретаря США зустрічалась з Віктором Януковичем, а також відвідала Майдан Незалежності та поспілкувалася з учасниками протесту.

    Байден також висунув кандидатом на посаду першого заступника держсекретаря США Венді Шерман. Вона працювала в адміністрації Барака Обами заступником глави американського зовнішньополітичного відомства у політичних справах та зокрема очолювала команду переговорників з Іраном щодо ядерної проблеми.

    Також він запропонував кандидатуру Бонні Дженкінс на посаду заступника держсекретаря з питань контролю над озброєннями і міжнародної безпеки. Дженкінс очолює організацію «Кольорові жінки за просування миру, безпеки і трансформацію підходу до конфліктів».

    Ще одним першим заступником держсекретаря висунуто Брайана Маккіона, давнього помічника Байдена з питань зовнішньої політики.

    За словами Байдена, ця команда «втілює моє основне переконання, що Америка найсильніша, коли працює з нашими союзниками». Він висловив впевненість, що «вони використають свій дипломатичний досвід і вміння, щоб відновити глобальне і моральне лідерство Америки».

    Раніше стало відомо про те, що головною радницею президента Сполучених Штатів з питань Росії і Центральної Азії буде Андреа Кендал-Тейлор, яка з 2015 по 2018 рік працювала представником національної розвідки у справах Росії та Євразії в Національній раді з питань розвідки.

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    Теги: США Джозеф Байден Вікторія Нуланд Революція Гідності Барак Обама Небесна сотня (Євромайдан) президент
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