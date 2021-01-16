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    У світі

    У Twitter з’явився «президентський» акаунт Байдена

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    <p>&laquo;Це буде акаунт для моїх офіційних обов&rsquo;язків як президента&raquo; &ndash; Байден</p> - У Twitter з’явився «президентський» акаунт Байдена

    «Це буде акаунт для моїх офіційних обов’язків як президента» – Байден

    Новий акаунт Байдена набрав уже понад 842 тисячі підписників

    У Twitter з’явився офіційний акаунт обраного президента США Джо Байдена, який після інавгурації перетвориться на акаунт президента США @POTUS (President of the United States).

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    Про це Байден повідомив у першому твіті у новоствореному акаунті @PresElectBiden.

    «Це буде акаунт для моїх офіційних обов’язків як президента. О 12:01 дня 20 січня він перетвориться на @POTUS. До того часу я буду використовувати @JoeBiden», – повідомив Байден у Twitter.

    Станом на 13:30 суботи за київським часом, новий акаунт Байдена набрав уже понад 842 тисячі підписників.

    Зазначимо, засновник і керівник компанії Facebook Марк Цукерберг розкритикував 45-го президента США Дональда Трампа через заохочення до штурму Конгресу та звинуватив у спробі завадити мирній передачі влади переможцю виборів Джо Байдену. Раніше терпима до політики глави держави мережа Facebook забанила його до інавгурації нового президента.

    Як повідомлялося, 16 січня, акаунти чинного президента США Дональда Трампа в Facebook і Instagram раптово розморозили.

    Теги: США Джозеф Байден Twitter
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