У Хорватії після щеплення вакциною AstraZeneca померла жінка

91-річна громадянка Хорватії померла в результаті легеневої емболії (тромб в легеневій артерії)

У Хорватії померла жінка, яка отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Це перший смертельний випадок, який може бути пов'язаний з наслідками застосування препарату британо-шведської компанії.

Про це повідомляє HRT.

Згідно з інформацією Хорватського агентства лікарських засобів та медичних товарів, надійшла одна заява про смерть в результаті легеневої емболії (тромб в легеневій артерії) 91-річної громадянки Хорватії. Вона була щеплена раніше препаратом AstraZeneca.

В агентстві, зокрема, відзначили, що на основі наявної медичної документації неможливо встановити причинно-наслідковий зв'язок щодо цього смертельного випадку.

Через це організація запросила всю необхідну додаткову інформацію для встановлення причин смерті.

Як повідомлялося, низка європейських країн тимчасово обмежила вакцинацію препаратом AstraZeneca через тромбоз у кількох пацієнтів.

Всього, за даними Європейського агентства лікарських засобів (EMA), на території ЄС було зафіксовано 22 випадки тромбозу на три мільйони тих, хто прищепився AstraZeneca. У регуляторі не пов'язують це явище із застосуванням вакцини, проте розслідування випадків смерті триває.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що на сьогодні у світі не виявлено жодної смерті через вакцину від коронавірусу. Вакцинація препаратом компанії AstraZeneca має продовжуватися.

Представник компанії AstraZeneca відреагував на повідомлення про блокування вакцини у низці країн Європи через побічні ефекти. У розмові з телеканалом CNBC він запевнив журналістів у безпечності препарату.

Нагадаємо, Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca.

Німеччина також не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.

В Україні з 25 лютого триває вакцинація від Covid-19. Щеплення роблять індійською вакциною CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

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